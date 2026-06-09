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Schôdza k odvolaniu Druckera nebola, pokúsia sa ju otvoriť v stredu
Návrh na odvolanie podali opozičné KDH, PS a Hnutie Slovensko. Šéfovi rezortu školstva vyčítali zlyhanie pri systéme ePrihlášok.
Autor TASR,aktualizované
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Bratislava 9. júna (TASR) - Poslancom Národnej rady (NR) SR sa v utorok ani na druhý pokus nepodarilo otvoriť mimoriadnu schôdzu k odvolávaniu ministra školstva Tomáša Druckera (Hlas-SD). Neboli totiž uznášaniaschopní. V pléne sa ich prezentovalo len 63, nie potrebná nadpolovičná väčšina. Plénum sa o návrhu na vyslovenie nedôvery Druckerovi pokúsi rokovať opäť v stredu ráno, na kedy presunuli začiatok schôdze.
Návrh na odvolanie podali opozičné KDH, PS a Hnutie Slovensko. Šéfovi rezortu školstva vyčítali zlyhanie pri systéme ePrihlášok. Ten podľa nich nie je koncepčne správny, je zbytočný, drahý a neotestovaný. Opozičníci okrem technického zlyhania vyjadrili výhrady aj k filozofii systému. Kritizovali, že o tom, na ktorú zo škôl, kde bolo dieťa úspešné, nakoniec nastúpi, rozhoduje centrálny vyhodnocovací automat na základe poradia škôl zadaného mesiace vopred. „Ak je dieťa prijaté na viac škôl, konečné slovo musia mať rodičia,“ argumentovali.
Ministerstvo reagovalo, že zavádzanie veľkého systému nie je bez chýb a je fér to povedať otvorene. Nevidí však dôvod dramatizovať ich do politickej kampane. „Viac ako 130.000 rodičov už systém využilo a Slovensko sa posunulo k modernejšiemu a transparentnejšiemu prijímaciemu procesu,“ poznamenalo. Zároveň upozornilo na to, že ePrihlášky sú záväzkom z plánu obnovy, ktorý vznikol ešte za predchádzajúcej vlády. „Osobitne aj za ministra Horeckého, ktorý práve s vytvorením takéhoto nového systému súhlasil a zaviazal SR,“ okomentovalo s tým, že v čase pôsobenia Horeckého na ministerskom kresle sa v implementácii neurobilo nič a časový sklz muselo dobiehať súčasné vedenie rezortu.
Návrh na odvolanie podali opozičné KDH, PS a Hnutie Slovensko. Šéfovi rezortu školstva vyčítali zlyhanie pri systéme ePrihlášok. Ten podľa nich nie je koncepčne správny, je zbytočný, drahý a neotestovaný. Opozičníci okrem technického zlyhania vyjadrili výhrady aj k filozofii systému. Kritizovali, že o tom, na ktorú zo škôl, kde bolo dieťa úspešné, nakoniec nastúpi, rozhoduje centrálny vyhodnocovací automat na základe poradia škôl zadaného mesiace vopred. „Ak je dieťa prijaté na viac škôl, konečné slovo musia mať rodičia,“ argumentovali.
Ministerstvo reagovalo, že zavádzanie veľkého systému nie je bez chýb a je fér to povedať otvorene. Nevidí však dôvod dramatizovať ich do politickej kampane. „Viac ako 130.000 rodičov už systém využilo a Slovensko sa posunulo k modernejšiemu a transparentnejšiemu prijímaciemu procesu,“ poznamenalo. Zároveň upozornilo na to, že ePrihlášky sú záväzkom z plánu obnovy, ktorý vznikol ešte za predchádzajúcej vlády. „Osobitne aj za ministra Horeckého, ktorý práve s vytvorením takéhoto nového systému súhlasil a zaviazal SR,“ okomentovalo s tým, že v čase pôsobenia Horeckého na ministerskom kresle sa v implementácii neurobilo nič a časový sklz muselo dobiehať súčasné vedenie rezortu.