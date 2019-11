Parlamentné voľby budú stáť viac ako 12,6 milióna eur

Bratislava 13. novembra (TASR) - Budúcoročné voľby do Národnej rady SR budú stáť 12.626.775 eur. Z rozpočtu ministerstva vnútra na ne pôjde 10.647.075 eur, z rozpočtu Štatistického úradu (ŠÚ) SR 1.979.700 eur. Počíta s tým Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb do Národnej rady SR, ktorý v stredu schválila vláda. Voľby budú v sobotu 29. februára 2020.



Finančné prostriedky rezortu vnútra sa použijú najmä na odmeny členov a zapisovateľov volebných komisií, na tlač hlasovacích lístkov, informačných materiálov a volebných tlačív. Peniaze pôjdu, okrem iného, aj na zabezpečenie činnosti volebných komisií, na vybavenie volebných miestností či ochranu verejného poriadku v deň konania volieb. Z prostriedkov ŠÚ sa má zabezpečiť spracovanie výsledkov volieb.



Parlamentné voľby sa budú konať 29. februára 2020. Právo voliť má plnoletý občan SR. Kampaň sa už začala. Politické strany a hnutia musia podať kandidačnú listinu do 1. decembra 2019.