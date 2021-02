Prieskum: Voľby by vo februári vyhral Hlas, v NRSR by bolo sedem strán

Bratislava 12. februára (TASR) - Ak by sa voľby do Národnej rady (NR) SR konali najbližší víkend, vyhrala by ich strana Hlas-SD so ziskom 25 percent hlasov. V parlamente by bolo sedem strán, už bez ĽSNS. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO, ktorý organizovala od 8. do 11. februára 2021, oslovila v ňom 1000 respondentov.



Oslovení v telefonickom prieskume dostali otázku: "Skúste si predstaviť, že by sa najbližší víkend konali voľby do NR SR. Išli by ste voliť. A ktorej politickej strane alebo hnutiu by ste dali váš hlas?" Respondentom prečítali názvy strán a hnutí v náhodnom poradí.



Z oslovených deklarovalo 19,5 percenta, že by sa nezúčastnilo na voľbách, 3,5 percenta nechcelo odpovedať a 16,1 percenta oslovených nevedelo, koho by išlo voliť.



Z tých, ktorí uviedli, že by voliť išli a vedia koho, by sa štvrtina rozhodla pre Hlas-SD. Na druhom mieste skončila SaS, liberálov by volilo 15,1 percenta respondentov, OĽANO skončilo tretie so ziskom 13,8 percenta. Nasleduje Smer-SD so ziskom 8,5 percenta a Progresívne Slovensko (PS), ktorému by dalo hlas 7,2 percenta oslovených v prieskume. Do národnej rady by sa dostala aj strana Za ľudí so ziskom 5,4 percenta a Sme rodina, ktorú by volilo 5,1 percenta hlasujúcich.



V prípade takýchto výsledkov by Hlas-SD získal 47 mandátov, SaS 28, OĽANO 26. Smer-SD by v parlamente zastupovalo 16 poslancov, PS by malo 14 kresiel. Za ľudí by obsadilo desať miest, hnutie Sme rodina by ich získalo deväť.



Tesne pred bránou parlamentu by skončilo KDH so ziskom 4,9 percenta hlasov. Zo súčasných strán v parlamente by sa doň nedostala ĽSNS, ktorú by volilo 3,8 percenta voličov. SNS by získala 2,3 percenta a SMK rovné dve percentá.



Menej ako dve percentá dosiahli v prieskume strany Vlasť (1,8 percenta), Dobrá voľba (1,6 percenta), MKO-MKS a Most-Híd by získali zhodne 0,8 percenta hlasov. Spolu-OD, rovnako tak Maďarské fórum by volilo 0,7 percenta opýtaných. Socialisti.sk získali 0,3 percenta a Strana zelených 0,2 percenta hlasov.



V prieskume zaznamenali anketári i výskyt odpovedí, že respondenti budú voliť "stranu Mazureka/Uhríka". "Táto odpoveď bola zaradená medzi odpovede 'neviem, koho by som išiel voliť', keďže tento subjekt ešte neexistuje," objasnil výkonný riaditeľ agentúry AKO Václav Hřích.