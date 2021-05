Parlamentný výbor by sa mal zaoberať plánmi s Múzeom SNP

Bratislava 27. mája (TASR) – Ministerka kultúry SR Natália Milanová (OĽANO) by mala zámer zmeny zriaďovateľa Múzea SNP v Banskej Bystrici vysvetľovať pred členmi Výboru Národnej rady (NR) SR pre kultúru a médiá. O zvolanie mimoriadneho rokovania výboru v tejto veci požiadala nezaradená poslankyňa a členka Hlasu-SD Ľubica Laššáková.



Exministerka kultúry v tejto súvislosti pripomenula, že proti konceptu presunu Múzea SNP do správy rezortu obrany, na ktorom sa dohodli príslušné ministerstvá, vznikla petícia, pričom ju doteraz podpísalo 5000 ľudí. Laššáková sa s odporom voči zmene zriaďovateľa stotožňuje. "Nechápem tento krok ignorujúci názory odbornej a laickej verejnosti. Verím, že diskusia na mimoriadnom parlamentnom výbore pomôže ministerke Milanovej vrátiť sa z tejto vratkej cesty a hľadať iné spôsoby, ako financovať Múzeum SNP," uviedla Laššáková. Na rokovanie by podľa Laššákovej mali byť pozvaní aj predstavitelia petície a odborníci vrátane generálneho riaditeľa Múzea SNP Stanislava Mičeva.



Predseda parlamentného výboru Kristián Čekovský (OĽANO) pre TASR uviedol, že žiadosť Laššákovej ešte nedostal.



Ministerka kultúry po stredajšom (26. 5.) rokovaní vlády SR uviedla, že ani petícia nemení plány zmeny zriaďovateľa, pracovať na tom má už medzirezortná pracovná skupina. Milanová uisťuje, že zmena zriaďovateľa neovplyvní samotnú činnosť, presun pod ministerstvo obrany argumentuje aj možnosťou vyššej alokácie pre múzeum.



Voči plánu bez predchádzajúcej diskusie a vysvetlenia sa postavilo vedenie Múzea SNP. Poukazuje pritom na to, že fragmentáciou činnosti a zložiek múzea môže dôjsť k ohrozeniu doteraz vybudovanej a uznávanej štruktúry pamäťovej inštitúcie, prípadná strata právnej subjektivity zasa znemožní čerpať externé dotačné zdroje. Podľa Milanovej budú pripomienky súčasťou diskusie. Za odmietavým postojom voči navrhovanému konceptu vidí podsúvanie jednostranných informácií a strach zo zmeny.