Paška: Nečinnosť MS SR umožňuje EÚ presadiť Istanbulský dohovor

Bratislava 9. novembra (TASR) - Nečinnosť Ministerstva spravodlivosti (MS) SR môže umožniť Európskej únii (EÚ) presadenie zavedenia Istanbulského dohovoru na Slovensku. Tvrdí to poslanec parlamentu Jaroslav Paška (SNS).



Koaličná SNS si myslí, že verejné vyjadrenie MS, že v uznesení parlamentu nenachádza žiadne usmernenie pre svoju odpoveď Súdnemu dvoru Európskej únie na otázku o tom, či môže EÚ pristúpiť k Istanbulskému dohovoru bez toho, aby k nemu pristúpili všetky členské štáty, vzbudzuje dojem, že rezort sa chystá dohovor presadiť. "Nečinnosť či nekvalifikovaný postup umožňuje EÚ presadiť zavedenie Istanbulského dohovoru do právneho poriadku SR, napriek tomu, že NR SR jeho ratifikáciu viac ako ústavnou väčšinou odmietla," uvádza Paška.



Rezort spravodlivosti tak mal podľa SNS urobiť "jednoduchý logický záver", že SR nemôže dať súhlas na to, aby EÚ pristúpila k dohovoru ako celku.



Ako o tom informuje hovorkyňa SNS Zuzana Škopcová, poslanci za SNS minulý týždeň podali návrh do parlamentu. "V prípade potreby vytvoria parlamentu priestor na formovanie inštrukcií a pokynov volených zástupcov ľudu voči nezrozumiteľnému správaniu sa štátnej exekutívy," uviedla.



Opozičné OĽaNO, mimoparlamentná Kresťanská únia (KÚ) a KDH vyzvali MS, aby naplnilo uznesenie parlamentu voči dohovoru. Rezort justície tvrdí, že nenapísal Súdnemu dvoru EÚ, že sa k Istanbulskému dohovoru nebude vyjadrovať.



Strany tiež vyzvali ministra spravodlivosti Gábora Gála (Most-Híd), aby konal, pretože občania majú námietky voči tomu, aby bol dohovor ratifikovaný. Zástupcovia strán to uviedli v piatok (8. 11.) na margo toho, že MS SR podľa nich nemá pripomienky vo veci neobmedzeného pristúpenia Európskej únie k Istanbulskému dohovoru.