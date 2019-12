Paška očakáva, že prezidentka oznámi postup pri Istanbulskom dohovore

Bratislava 19. decembra (TASR) - Poslanec Národnej rady SR a podpredseda koaličnej SNS Jaroslav Paška očakáva, že prezidentka Zuzana Čaputová bude po doručení listu z Úradu vlády SR informovať verejnosť o tom, ako sa postaví k rozhodnutiu parlamentu o Istanbulskom dohovore. Povedať by tiež mala, akú formu oznámenia Rade Európy zvolí. Uviedol to vo štvrtok na tlačovej konferencii.



"Sme radi, že vláda zrušila všetky uznesenia týkajúce sa implementácie Istanbulského dohovoru do nášho práva a že sa obráti svojim listom na prezidentku, aby oznámila Rade Európy, že dohovor na Slovensku nevstúpi do platnosti a SR sa nestane zmluvnou stranou tohto dohovoru," vysvetlil.



Národná rada SR 28. novembra prijala na návrh poslancov SNS uznesenie, že nesúhlasí s tým, aby SR bola prostredníctvom rozhodnutí a opatrení EÚ viazaná Istanbulským dohovorom. Nesúhlasí ani s tým, aby EÚ pristúpila k tomuto dohovoru bez akýchkoľvek obmedzení.



Parlament tiež požiadal vládu, aby postupovala voči inštitúciám EÚ a Rady Európy v súlade s týmto uznesením "s cieľom zabrániť prijatiu záväzkov a dosahom záväzkov, ktoré nie sú upravené v slovenskom právnom poriadku" a vyplývajú z Istanbulského dohovoru na právny poriadok SR.



V marci tohto roka prijal parlament uznesenie, ktorým sa SR nehodlá stať zmluvnou stranou Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (Istanbulský dohovor).



Podľa poslancov je teda potrebné zabezpečiť, aby sa Slovensko nestalo viazané týmto dohovorom ani prostredníctvom rozhodnutí a opatrení EÚ.