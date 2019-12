Pasquierová: Postoj NR SR k Istanbulskému dohovoru je poľutovaniahodný

Brusel/Štrasburg 2. decembra (TASR) - Nesúhlasný postoj slovenského parlamentu k tzv. Istanbulskému dohovoru je poľutovaniahodný. Uviedla to v pondelok predsedníčka Parlamentného zhromaždenia Rady Európy (PZ RE) Liliane Mauryová Pasquierová.



"Je nám ľúto, že sa dozvedáme o opakovanom nesúhlasnom postoji slovenského parlamentu k ratifikácii Istanbulského dohovoru," uviedli v spoločnom vyhlásení Mauryová Pasquierová a generálna spravodajkyňa PZ RE pre násilie páchané na ženách Béatrice Fresková-Rolfová.



Podľa ich vyhlásenia je Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (Istanbulský dohovor) doteraz najambicióznejšou medzinárodnou zmluvou, ktorej cieľom je boj proti násiliu páchanému na ženách.



"Ak štát neratifikuje tento dohovor, znamená to, že svoje právne predpisy nepovýši na normy presadzované Istanbulským dohovorom, ktoré sú doteraz najpokročilejšie v boji proti násiliu páchanému na ženách," upozornili obe predstaviteľky PZ RE v správe pre médiá.



To podľa nich znamená menšiu ochranu žien a detí, ktoré sú obeťami násilia, menej opatrení na prevenciu násilia páchaného na ženách a menej služieb na pomoc obetiam, rovnako aj slabšie monitorovanie páchateľov tohto násilia a menej odsúdení.



"Nakoniec to pre štát znamená, že nebude schopný ťažiť zo silnej medzinárodnej spolupráce a vymieňať si osvedčené postupy pri riešení týchto problémov, a tým ukončiť násilie páchané na ženách a domáce násilie," uviedli predstaviteľky PZ RE.



Mauryová Pasquierová a Fresková-Rolfová v tejto súvislosti upozornili, že Parlamentné zhromaždenie Rady Európy je vždy pripravené spolupracovať s národnými parlamentmi.



"Vyzývame slovenský parlament, aby využil túto príležitosť a našu ochotu spolupracovať s cieľom lepšie porozumieť pôsobeniu Istanbulského dohovoru, významu jeho ratifikácie a vykonávania a jeho pozitívnemu potenciálu na pomoc všetkým ženám, ktoré sa stali obeťami násilia," uzavreli svoje vyhlásenie zástupkyne Rady Európy.