Pastoračná návšteva na Slovensku sa končí, pápež odcestoval

Na snímke pápež František odchádza po svätej omši na otvorenom priestranstve pri Národnej svätyni v Šaštíne 15. septembra 2021. Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 15. septembra (TASR) - Pastoračná návšteva pápeža Františka na Slovensku sa v stredu popoludní skončila. Po svätej omši v Národnej svätyni v Šaštíne sa pápež na bratislavskom letisku rozlúčil a odcestoval do Ríma. Počas štyroch dní v Slovenskej republike absolvoval stretnutia s najvyššími predstaviteľmi štátu, zástupcami náboženských obcí, aj židovskej či rómskej komunity. Okrem Šaštína navštívil tiež Bratislavu, Košice a Prešov.Pred návratom do Vatikánu sa na letisku s pápežom rozlúčili traja najvyšší ústavní činitelia na čele s prezidentkou Zuzanou Čaputovou, s ktorou absolvoval aj krátke súkromné stretnutie. Pri odlete boli prítomní aj veľvyslanec SR pri Svätej Stolici Marek Lisánsky, štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ingrid Brocková, primátor Bratislavy Matúš Vallo, zástupcovia náboženskej obce a Kancelárie prezidenta SR.Pápežova návšteva v SR sa začala jeho príletom v nedeľu (12. 9.) popoludní. Na následnom ekumenickom stretnutí na Apoštolskej nunciatúre predniesol svoj prvý príhovor na Slovensku. V ňom povzbudil členov Ekumenickej rady cirkví v SR, aby pokračovali vo svojej ekumenickej ceste. Uviedol, že cesta ich komunít sa začala nanovo po rokoch ateistického prenasledovania, keď bola náboženská sloboda znemožnená alebo tvrdo skúšaná. Teraz podľa neho skúšajú, aké krásne, no i náročné je žiť vieru v slobode.Po ekumenickom stretnutí sa pápež súkromne stretol s členmi Spoločnosti Ježišovej zo Slovenska.Prezidentka SR v pondelok (13. 9.) privítala Svätého Otca v Prezidentskom paláci, kde spolu hovorili medzi štyrmi očami. Obaja sa zároveň prihovorili asi 500 hosťom zo všetkých sfér politického a spoločenského života.Pápež František vo svojom príhovore vyhlásil, že dejiny Slovenska pozývajú k tomu, aby bolo posolstvom pokoja v srdci Európy. Slovákov vyzval, nech z ich sŕdc nevymizne povolanie k bratstvu. Pandémiu nového koronavírusu označil za. Ľudia by podľa neho mali túto krízu prijať ako. Nemá zmysel sa podľa pápeža sťažovať na minulosť, treba si vyhrnúť rukávy a spolu budovať budúcnosť. Vyzdvihol význam spravodlivosti, starostlivosti o najslabších a varoval pred konzumom, materializmom a ideologickou kolonizáciou.V Katedrále sv. Martina v Bratislave sa Svätý Otec stretol s biskupmi, kňazmi, zasvätenými osobami, seminaristami a katechétmi. Vo svojom príhovore zdôraznil, že cirkev má byť znakom slobody a prijatia. Rovnako má byť pokorná. Vyzdvihol slobodu, tvorivosť a dialóg ako aspekty, ktorými sa má cirkev riadiť. Jej predstaviteľov poprosil, aby nepodľahli pokušeniu okázalej nádhery a svetskej veľkoleposti. Vyzval ich nebáť sa formovať ľudí tak, aby mali zrelý a slobodný vzťah k Bohu. Zdôraznil, že centrom cirkvi nie je cirkev.V pondelok popoludní sa pápež stretol s emeritným trnavským arcibiskupom Róbertom Bezákom na pôde Apoštolskej nunciatúry v Bratislave. Stretnutie nebolo v oficiálnom programe apoštolskej cesty.Pápež v pondelok navštívil aj centrum Betlehem v bratislavskej Petržalke. Navštívil tam ťažko chorých. Predtým sa prihovoril aj rodinám s deťmi, ktoré ho čakali pred centrom.Na Rybnom námestí v Bratislave, na mieste bývalej židovskej synagógy, sa stretol pápež s predstaviteľmi židovskej komunity. Zdôraznil, že viera nesmie predstavovať vyšší princíp, ktorým bude zdôvodnená diskriminácia a útlak.Utorok (14. 9.) strávil pápež na východe Slovenska. V liturgickom priestore pred mestskou športovou halou v Prešove odslúžil pápež František liturgiu sv. Jána Zlatoústeho. V homílii poukázal na význam kríža a vydávanie svedectva. Veriacich vyzval, aby si zachovali spomienku na osoby, ktoré ich živili a vychovávali vo viere.Svätý Otec František sa počas návštevy Prešova zastavil aj v Exercičnom dome Spoločnosti Ježišovej. Táto časť programu nebola uvedená v oficiálnom programe.Po návšteve Prešova sa pápež prihovoril rómskej komunite na košickom sídlisku Luník IX. Sledovalo ho vyše 3000 ľudí. Pápež v príhovore zdôraznil, že súdy a predsudky len zväčšujú vzdialenosti. Ľudí podľa jeho slov nemožno dávať do schém. Vyzdvihol pastoračnú a integračnú prácu, ako aj prácu s utečencami a väzňami, ktorí sú na okraji. Rómov pozval k tomu, aby v poctivej práci, dôstojnosti zarábania si na každodenný chlieb a v budovaní vzájomnej dôvery prekonali strach a rany minulosti.Na košickom štadióne Lokomotíva privítalo pápeža Františka v utorok popoludní viac ako 20.000 prevažne mladých ľudí. Na stretnutí pápež vyhlásil, že skutočnou originalitou a revolúciou je dnes oslobodiť sa od kultúry provizórnosti, ísť nad rámec inštinktu a okamihu. Znamená to podľa neho milovať na celý život a celou svojou bytosťou.Program návštevy zavŕšila svätá omša na otvorenom priestranstve pri Národnej svätyni v Šaštíne, kde pápeža privítalo na sviatok Sedembolestnej Panny Márie viac ako 50.000 ľudí. V homílii pápež označil Pannu Máriu za vzor viery pre slovenský národ. Poprosil Slovákov, aby zostali na ceste viery. Dnešné Slovensko podľa pápeža potrebuje prorokov, ktorí svojím životom ukážu krásu evanjelia, nastoľujú dialóg. Vyzval tiež k súcitnej viere, ktorá je solidárna s núdznymi.