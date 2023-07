Päť krajín EÚ pomáha hasiť lesné požiare v Grécku, je medzi nimi aj SR

Brusel 19. júla (TASR) - Európska únia nasadzuje štyri hasičské lietadlá Canadair z Francúzska a Talianska spolu s tromi hasičskými tímami z Poľska, Rumunska a Slovenska do Grécka, kde sa naďalej šíria desiatky lesných požiarov. O stredajšej správe Európskej komisie (EK) informuje spravodajca TASR.



Komisia spresnila, že pomoc pre Grécko spolu predstavuje 220 hasičov a 65 hasičských vozidiel. Okrem toho tri vopred nasadené tímy pozemných hasičov z Rumunska, Bulharska a Malty už dávnejšie pôsobia v Grécku ako súčasť plánu pripravenosti EÚ v oblasti civilnej ochrany na letnú sezónu lesných požiarov.



Eurokomisár pre krízový manažment Janez Lenarčič v správe pre médiá uviedol, že celá južná Európa zažíva veľké horúčavy, ktoré sa už v Grécku prejavujú vo forme požiarov, pričom v krátkom čase zhoreli tisíce hektárov lesa.



"Rýchla reakcia EÚ je v tejto situácii nevyhnutná a chcem sa poďakovať piatim členským krajinám za ich solidaritu s Gréckom. Je však dôležité aj naďalej investovať do prevencie a zvyšovať informovanosť obyvateľstva o riziku lesných požiarov," vyhlásil Lenarčič.



Grécko v utorok ráno (18.7) aktivovalo mechanizmus EÚ v oblasti civilnej ochrany, čím okamžite spustilo nasadenie dvoch lietadiel Canadair z Talianska a dvoch z Francúzska z hasičskej flotily EÚ. Uvedené lietadlá sa do akcie zapoja už v stredu. Následne Poľsko, Rumunsko a Slovensko ponúkli po jednom module pozemného hasenia lesných požiarov, vrátane hasičských vozidiel, ktoré sa presúvajú do Grécka.



EÚ okrem toho ponúka gréckej strane satelitné mapovanie družicového programu Copernicus, ktoré ponúka zasahujúcim jednotkám reálne dáta v reálnom čase a vyhodnotenie škôd požiarov v niekoľkých oblastiach v regióne Attika.



Komisia oznámila, že je v nepretržitom úzkom kontakte s gréckymi orgánmi prostredníctvom svojho Koordinačného centra pre reakcie na núdzové situácie (ERCC) a v prípade potreby je pripravená zmobilizovať ďalšiu pomoc.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)