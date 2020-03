Päť obvinených osôb ide do väzby, medzi nimi aj Monika J.

Banská Bystrica 14. marca (TASR) – Päť z ôsmich osôb, obvinených z trestných činov korupcie, zasahovania do nezávislosti súdu a marenia spravodlivosti, ide do väzby. Sú medzi nimi aj štyria bratislavskí sudcovia, bývalá štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti Monika J., Denisa C., Eugen P. a Richard M. Rozhodol o tom v sobotu sudca pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica.