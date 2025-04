Päť volaní: Toľko evidovali vlani záchranári kvôli medvediemu cesnaku

Bratislava 13. apríla (TASR) - Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) za minulý rok eviduje päť prípadov volaní na tiesňovú linku 155 v súvislosti so zdravotnými ťažkosťami, ktoré podľa pacientov mali nastať po zjedení medvedieho cesnaku. Za posledných päť rokov eviduje celkovo 47 prípadov. Malo ísť prevažne o zámenu medvedieho cesnaku s listami konvalinky. Vyplýva to zo stanoviska, ktoré pre TASR poskytla manažérka komunikácie s verejnosťou OS ZZS Petra Klimešová.



"Osoba, ktorá skonzumovala konvalinku, respektíve jej časť, má väčšinou problémy spojené s tráviacim traktom, a to nevoľnosť, vracanie, bolesti brucha kŕčovitého charakteru, hnačku, ale aj slabosť, poruchy rytmu srdca, a taktiež môže jej skonzumovanie zapríčiniť kolaps," priblížila.



Ak si je osoba vedomá, že mohla skonzumovať konvalinku a začínajú sa u nej prejavovať už spomínané príznaky, má podľa nej možnosť navštíviť v ordinačných hodinách svojho obvodného lekára, prípadne po 16.00 h ambulanciu pohotovostnej služby. Obrátiť sa môže aj na urgentný príjem najbližšej nemocnice.



"Ak je však stav pacienta už v štádiu, že nezvládne presun do spomínaných zariadení po vlastnej osi, môže sa obrátiť na tiesňovú linku záchrannej zdravotnej služby, na známe číslo 155," doplnila Klimešová. Ako uviedla, skúsený operátor po odobratí anamnézy má možnosť konzultovať stav pacienta s Národným toxikologickým informačným centrom (NTIC) alebo vyslať ambulanciu záchrannej zdravotnej služby.



OS ZZS upozornilo, že rizikovou skupinou sú ľudia liečení na poruchu rytmu srdca vzhľadom na to, že jed z konvalinky ovplyvňuje činnosť srdca. "Vtedy je vhodné vyhľadať lekársku pomoc bezodkladne," zdôraznila Klimešová.



NTIC varuje, že pri zbere medvedieho cesnaku treba byť opatrný, je ľahké si ho pomýliť napríklad s konvalinkou či jesienkou. Medvedí cesnak rastie tak, že každý list má vlastnú stonku a v zemi vlastnú cibuľku. Listy sú pomerne tenké, na dotyk až jemné. Konvalinka voňavá má spravidla dva či tri listy vyrastajúce z jednej stonky, ktorá je na báze obalená blanitou pošvou. Jesienke obyčajnej stonky chýbajú úplne. Absentuje vôňa a listy sú na pohľad tuhšie.