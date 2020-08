Patakyová: Nesmieme rezignovať na dodržiavanie práv

Bratislava 29. augusta (TASR) - Nesmieme rezignovať na dodržiavanie práv, musíme chrániť demokratické hodnoty a princípy právneho štátu. Pri príležitosti 76. výročia Slovenského národného povstania (SNP) to na sociálnej sieti uviedla verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová. Zdôraznila, že SNP bolo dôležitým momentom aj z ľudskoprávneho hľadiska a poďakovala sa jeho účastníkom.



"Slovenské národné povstanie reprezentuje z ľudskoprávneho hľadiska silný historický moment. Tento moment má byť pre nás symbolom toho, že sloboda nebola a nie je samozrejmosťou a obmedzovanie práv môže napokon viesť k ich závažnému porušovaniu až úplnému prehliadaniu," uviedla.



Patakyová skonštatovala, že pred 76 rokmi sa naši predkovia dokázali spojiť proti fašistickej ideológii a postaviť sa za slobodu krajiny. "Za to im patrí naša úcta a rešpekt," uviedla.



Doplnila, že obozretnosť a občianska angažovanosť sú aktuálne neustále. "Zbystriť pozornosť by sme mali taktiež, ak zaregistrujeme extrémistické prejavy či dehonestujúce vyjadrenia, ktoré do vyspelej demokratickej spoločnosti nepatria," poznamenala. Zároveň apelovala na verejnosť, aby nezabúdala na odkaz SNP a chránila naše hodnoty.