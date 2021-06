Patakyová pripomína Mikulcovi policajné kamery a nezávislosť inšpekcie

Bratislava 18. júna (TASR) - Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová sa pri príležitosti blížiaceho sa výročia policajnej razie v Moldave nad Bodvou (19. 6.) obracia na ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO). Pripomína mu dodnes nezabezpečené kamerové systémy na monitorovanie policajných zásahov a nedostatočnú nezávislosť policajnej inšpekcie. V liste ho žiada, aby sa nedostatkami zaoberal a zabezpečil nápravu premietnutím odporúčaní do praxe, ktoré navrhovala už bývalá ombudsmanka. TASR o tom informovala Michaela Pavelková z Kancelárie verejného ochrancu práv.



"Osem rokov od uplynutia razie v Moldave nad Bodvou rozhodol domáci súd po rozsudku Európskeho súdu pre ľudské práva v prospech veľkej časti obetí, ktoré čelili obvineniu z krivej výpovede, a oslobodil ich spod obžaloby. Dotknutí ľudia sa konečne dočkali spravodlivosti, no dĺžka a peripetie v procese pre nich predstavovali mimoriadne náročnú životnú etapu," uviedla Patakyová. Poznamenala, že za celý tento čas štát nezabezpečil osobné kamery pre políciu pri plánovaní a realizovaní zásahov, ani dostatočne nezávislú inšpekciu, ktorá konanie polície prešetruje. "Tieto požiadavky sú však úplným základom v demokratickom a právnom štáte," poznamenala Patakyová.



Aj v súčasnosti sa verejná ochrankyňa práv zaoberá podnetmi, v ktorých ľudia namietajú neprimerané použitie sily pri realizácii služobných zákrokov príslušníkmi alebo príslušníčkami polície. "Kamerový záznam môže slúžiť ako na ochranu osôb pred neprimeraným použitím sily, tak aj na ochranu polície pred nedôvodnými obvineniami z neprimeraného použitia sily," napísala ombudsmanka v liste ministrovi vnútra. Odporučila mu, aby zabezpečil zavŕšenie procesu obstarania osobných kamier a zaviedol povinné vyhotovovanie kamerového záznamu z každej plánovanej policajnej akcie, v ktorej sa už pri jej príprave predpokladá použitie donucovacích prostriedkov.



Verejná ochrankyňa práv privítala, že novelizáciou zákona o Policajnom zbore došlo v roku 2019 k úprave postavenia inšpekcie, no aj napriek tomu podľa nej súčasný systém stále nespĺňa všetky medzinárodné štandardy kladené na takýto typ orgánu. "Posúdenie nezávislosti vyšetrovacieho orgánu ESĽP vykonáva ako z hľadiska práva, tak aj reality. Inak povedané, inšpekcia musí byť právne, ale aj prakticky nezávislá. V prípade inšpekcie Slovenskej republiky vznikajú pochybnosti o maximálnej nezávislosti, pretože členovia inšpekcie sú naďalej súčasťou polície," uviedla ombudsmanka v liste. Ministrovi vnútra odporučila vykonať ďalšie kroky, ktoré budú vo výsledku znamenať pretrhnutie ako hierarchických, tak aj kolegiálnych väzieb medzi inšpekciou a príslušníkmi či príslušníčkami polície, s možnosťou stať sa predmetom ich vyšetrovania.