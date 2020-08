Patakyová: Represia nie je spôsobom riešenia spoločenských problémov

Bratislava 2. augusta (TASR) - Odkaz spred 76 rokov by pre nás mal byť mementom toho, že represia nie je spôsobom riešenia spoločenských problémov. Pri príležitosti Pamätného dňa rómskeho holokaustu to vyhlásila verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová. Pripomenula, že k porušovaniu základných práv a slobôd dochádza aj v súčasnosti.



"Keď uvažujeme o neprávostiach napáchaných na rómskej menšine počas druhej svetovej vojny, musíme si byť vedomí toho, že závažné porušovanie základných práv a slobôd sa môže opakovať a v iných formách sa deje aj dnes. Príkladmi môžu byť segregácia vo vzdelávaní, či dodnes nevyriešený prípad razie v Moldave nad Bodvou," uviedla ombudsmanka na sociálnej sieti.



Pripomínať si hrubé porušovanie ľudských práv rómskej menšiny počas druhej svetovej vojny má podľa Patakyovej skutočný význam vtedy, ak sme schopní a ochotní sa z chýb minulosti poučiť.



"Záleží na nás, na otvorenosti našich myslí a sŕdc, aby sme našimi postojmi a rozhodnutiami vytvárali hrádzu voči prejavom nenávisti a intolerancie voči Rómom a Rómkam. Pretože v konečnom dôsledku sa takýto prístup môže týkať aj nás. Poučme sa z histórie a nepýtajme sa komu zvonia do hrobu, zvonia aj nám. Uctime si a nezabúdajme na obete rómskeho holokaustu," uzavrela Patakyová.