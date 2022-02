Patakyová: Život a smrť Kuciaka pripomínajú význam práce novinárov

Bratislava 21. februára (TASR) - Život a smrť Jána Kuciaka pripomínajú, aká podstatná, no zároveň aj riskantná je novinárska práca. Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová to uviedla pri príležitosti štvrtého výročia vraždy Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.



"Bez slobodnej novinárskej práce nemôže fungovať žiadna demokratická spoločnosť a úlohou každého demokratického štátu je preto zabezpečiť ich ochranu a slobodu tlace. Práve vražda Jána a Martiny však upozornila na nedostatky v zabezpečení tychto principov," zhodnotila Patakyová.



Poukázala na to, že v medzinarodnom rebríčku slobody tlace, ktorý každoročne zostavuje organizacia Reporteri bez hranic, sa Slovensko v predchádzajúcom roku umiestnilo na 35. mieste, čo je oproti roku 2020 pokles o dve priečky.



"Ján Kuciak bojoval za spravodlivosť a ukázal nám, že demokracia a ochrana ľudských práv a slobôd nie sú samozrejmosťou. Na to, aby sme mohli žiť v slobodnej a spravodlivej spoločnosti, si tieto princípy musíme chrániť," dodala ombudsmanka.