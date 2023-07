Päťdesiat diplomatických misií stojí pri LGBT+ komunite na Slovensku

Bratislava 22. júla (TASR) - Päťdesiat diplomatických misií a ďalšie subjekty stoja pri LGBT+ komunite. Tvorí neoddeliteľnú súčasť slovenskej spoločnosti, usiluje sa o dosiahnutie úplnej rovnoprávnosti a zápasí s netolerantnosťou. Každý má právo na rešpekt, dôstojnosť a rovnosť – bez ohľadu na to, ako sa identifikuje alebo koho miluje. Uviedli to v spoločnom vyhlásení k tohtoročnému Dúhovému Pridu, o ktorom informovalo Veľvyslanectvo USA na Slovensku.



"Minulý rok bol smutným mementom toho, ako jednoducho môžu nenávistné slová viesť k nenávistným skutkom. Keď sa terčom stane jedna skupina ľudí, všetci ľudia v zraniteľných situáciách sú v menšom bezpečí," skonštatovali diplomati. Zdôrazňujú, že keď sa postavia za práva všetkých, spoločnosť sa stane slobodnejšou, prosperujúcejšou a bezpečnejšou.



Diplomati pripomínajú, že princípy Charty základných práv Európskej únie vyžadujú, aby všetky členské štáty zakotvili rovnaké zaobchádzanie so všetkými, vrátane LGBT+ ľuďmi. Členské štáty a mimovládne organizácie združené v Koalícii za rovnaké práva na celom svete podporujú práva LGBT+ ľudí. "O týchto právach nemožno vyjednávať. Sú to ľudské práva. Sú nedeliteľné. Sú základný kameň našej slobodnej a demokratickej spoločnosti," skonštatovalo americké veľvyslanectvo.