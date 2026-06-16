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Pätica vedeckých pracovníkov si prevzala ocenenia Vedec roka SR 2025
Vyhlasovateľom 29. ročníka podujatia bol Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností.
Autor TASR,aktualizované
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Bratislava 16. júna (TASR) - Pätica vedeckých pracovníkov si v utorok v priestoroch Moyzesovej siene Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave prevzala ocenenia Vedec roka SR 2025. V kategórii vedec roka získal ocenenie Milan Sága zo Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline. TASR o tom informoval Jozef Krajčovič zo Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností, ktorý je vyhlasovateľom podujatia.
Sága získal ocenenie za výskum v oblasti numerického riešenia problémov dynamiky nelineárnych sústav využitím linearizačných nástrojov, intervalovej a fuzzy analýzy v mechanike kontinua, ako aj implementácie optimalizačných algoritmov pri viacosovej únave strojných prvkov.
V kategórii mladý vedecký pracovník zvíťazil Marián Janík z Elektrotechnického ústavu Slovenskej akadémie vied. Podľa hodnotiacej komisie si ocenenie zaslúžil najmä „za výnimočné vedecké výsledky v oblasti kvantových nanotechnológií, rozvoj nových projektov a medzinárodných spoluprác, za výchovu mladých vedcov a popularizáciu vedy“.
Miloš Matúš zo Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave dostal ocenenie v kategórii inovátor roka najmä za vynález multifunkčného technologického efektora robota pre hybridnú aditívnu výrobu. Ten prispieva k transformácii strojárskej výroby smerom k vysokej flexibilite, efektivite a digitálnej integrácii.
V kategórii technológ roka dominoval Matúš Geľatko z Fakulty výrobných technológií Technickej univerzity v Košiciach so sídlom v Prešove. Ocenenie si podľa slov hodnotiacej komisie zaslúžil „za prínos v oblasti výskumu inovatívnych metód nedeštruktívneho testovania a hodnotenia integrity kovových komponentov vyrobených aditívnymi technológiami a za rozvoj aplikovaného výskumu výrobných technológií“.
Alžbeta Brozmanová Gregorová z Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici získala ocenenie v kategórii osobnosť medzinárodnej spolupráce. Ocenenie získala za výrazné vedecké a líderské medzinárodné aktivity v oblasti komunitnej angažovanosti a dobrovoľníctva s významným prínosom na európskej a globálnej úrovni.
Cieľom podujatia Vedec roka SR je profesionálne a spoločensky vyzdvihnúť najvýznamnejšie osobnosti vedeckého života, ako aj najlepšie dosiahnuté výsledky vo vede a výskume na Slovensku. Vyhlasovateľom 29. ročníka podujatia bol Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností.
Sága získal ocenenie za výskum v oblasti numerického riešenia problémov dynamiky nelineárnych sústav využitím linearizačných nástrojov, intervalovej a fuzzy analýzy v mechanike kontinua, ako aj implementácie optimalizačných algoritmov pri viacosovej únave strojných prvkov.
V kategórii mladý vedecký pracovník zvíťazil Marián Janík z Elektrotechnického ústavu Slovenskej akadémie vied. Podľa hodnotiacej komisie si ocenenie zaslúžil najmä „za výnimočné vedecké výsledky v oblasti kvantových nanotechnológií, rozvoj nových projektov a medzinárodných spoluprác, za výchovu mladých vedcov a popularizáciu vedy“.
Miloš Matúš zo Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave dostal ocenenie v kategórii inovátor roka najmä za vynález multifunkčného technologického efektora robota pre hybridnú aditívnu výrobu. Ten prispieva k transformácii strojárskej výroby smerom k vysokej flexibilite, efektivite a digitálnej integrácii.
V kategórii technológ roka dominoval Matúš Geľatko z Fakulty výrobných technológií Technickej univerzity v Košiciach so sídlom v Prešove. Ocenenie si podľa slov hodnotiacej komisie zaslúžil „za prínos v oblasti výskumu inovatívnych metód nedeštruktívneho testovania a hodnotenia integrity kovových komponentov vyrobených aditívnymi technológiami a za rozvoj aplikovaného výskumu výrobných technológií“.
Alžbeta Brozmanová Gregorová z Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici získala ocenenie v kategórii osobnosť medzinárodnej spolupráce. Ocenenie získala za výrazné vedecké a líderské medzinárodné aktivity v oblasti komunitnej angažovanosti a dobrovoľníctva s významným prínosom na európskej a globálnej úrovni.
Cieľom podujatia Vedec roka SR je profesionálne a spoločensky vyzdvihnúť najvýznamnejšie osobnosti vedeckého života, ako aj najlepšie dosiahnuté výsledky vo vede a výskume na Slovensku. Vyhlasovateľom 29. ročníka podujatia bol Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností.