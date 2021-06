NEVIDELI STE JU? Pátrajú po 15-ročnej A. Markovej z Piešťan

Piešťany 14. mája (TASR) – Polícia pátra po 15-ročnej Andrei Markovej z Piešťan, ktorá sa od piatka (11. 6.) nevrátila domov zo stretnutia s kamarátmi. Dievča bolo už v minulosti pre útek z domu nezvestné. Informovala o tom krajská policajná hovorkyňa v Trnave Mária Linkešová.



Marková je 160 centimetrov vysoká, štíhlej postavy. Má rovné hnedé vlasy po ramená a na prstenníku pravej ruky vytetovaný malý krížik. "Z domu odišla v bielom krátkom tričku, čiernych legínach a zelenej bunde, tzv. bombere. Na nohách mala obuté biele botasky a cez rameno prehodený menší ružový kožený vak. Mobilný telefón má vypnutý, no údajne ju zazreli aktívnu na sociálnych sieťach," uviedla hovorkyňa.



Nezvestná sa môže pohybovať nielen po meste Piešťany, ale i v Bratislave a v iných mestách na Slovensku. "Ak niekto Andreu videl, pozná miesta, kde by sa mohla zdržiavať, prípadne osoby, s ktorými sa v poslednej dobe kontaktovala alebo niekoho sama za posledné dni kontaktovala cez sociálne siete, informácie k nezvestnej osobe môže oznámiť na bezplatnom čísle 158 alebo napísať do súkromnej správy na sociálnej sieti," doplnila Linkešová.