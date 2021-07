Pátrajú po obvinených z kauzy možného ovplyvňovania výpovedí svedkov

Bratislava 21. júla (TASR) - V stredu vyhlásili pátranie po dvojici obvinených z kauzy možného ovplyvňovania pravdivosti výpovedí svedkov. Vyplýva to z informácií, ktoré TASR poskytol hovorca Generálnej prokuratúry (GP) SR Dalibor Skladan. Má ísť o Mateja Z. zo zločineckej skupiny takáčovci a podnikateľa Petra P. V utorok (20. 7.) zadržali v rámci tejto kauzy ďalšieho takáčovca Csabu D.



"Obvinenie bolo vznesené trom osobám, a to Cs. D, P. P. a M. Z. Po dvoch osobách bolo vyhlásené pátranie," spresnil pre TASR Skladan. Už skôr informoval, že vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby (ÚIS) zatiaľ nepredložil podnet na podanie návrhu na vzatie do väzby zadržaného Csabu D. V utorok bol vypočutý.



Dozorový prokurátor Krajskej prokuratúry (KP) Bratislava na podklade vyšetrovacieho spisu preskúmava zákonnosť a odôvodnenosť uznesenia vyšetrovateľa o vznesení obvinenia. Zaistené nemali byť a ani neboli žiadne osoby z prostredia polície ani prokuratúry.