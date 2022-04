Paulis: Študenti sa vďaka novele dočkajú kvalitnejších vysokých škôl

Bratislava 13. apríla (TASR) - Študenti sa vďaka novele vysokoškolského zákona dočkajú kvalitnejších vysokých škôl a budú mať výrazne väčšiu motiváciu zostávať študovať na Slovensku. Uviedol to pre TASR v reakcii na podpísanie novely zákona o vysokých školách prezidentkou štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre vedu, výskum a vysoké školstvo Ľudovít Paulis.



"Sú to práve mladí ľudia a ďalšie generácie, kto sa bude podieľať na historických zmenách Slovenska,“ poznamenal Paulis.



Reforma vysokých škôl podľa odboru komunikácie a marketingu rezortu školstva zavádza množstvo zmien. Medzi najzásadnejšie patrí viac učiteľov so skúsenosťami z praxe a zahraničia, študentom a učiteľom bude umožnená väčšia mobilita a posilní sa prepojenie akademickej obce a externého prostredia, či transparentnejšia voľba rektora. Zaraďuje sa k tomu aj kratšie štúdium pre študentov externého štúdia, autonómia vysokých škôl v možnosti usporiadať si fakulty podľa potreby či financovanie vysokých škôl na základe výkonnostných zmlúv.



Rezort školstva uviedol, že študenti budú mať výraznejšie slovo a kompetencie v akademickej oblasti. Zároveň najlepší absolventi stredných škôl budú mať možnosť získať motivačné štipendium na celý stupeň vysokoškolského štúdia na Slovensku.



Prezidentka SR Zuzana Čaputová podpísala v utorok (12. 4.) novelu vysokoškolského zákona. Legislatívnou zmenou sa napríklad skráti externé štúdium, upraví sa i voľba rektora.