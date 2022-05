Paulis: Pridružené členstvo SR v ESA je silným impulzom pre výskum

Bratislava 26. mája (TASR) - Pridružené členstvo SR v Európskej vesmírnej agentúre (ESA) bude silným impulzom pre vývoj a výskum, ale i hospodárstvo. Po štvrtkovom rokovaní vlády to v súvislosti so súhlasom kabinetu ratifikovať medzinárodnú zmluvu o pridruženom členstve v ESA povedal štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVŠ) SR Ľudovít Paulis.



"Pridružené členstvo prinesie rozvoj výskumu a vývoja nielen na akademickej pôde, ale i v súkromnom sektore. Takisto dovolí slovenským firmám priamo sa uchádzať o dodávateľské zákazky v rámci ESA a umožní Slovensku participovať na rozhodovaní o programoch ESA a ich realizácii," vysvetlil Paulis.



Kabinet vo štvrtok vyslovil súhlas s podpísaním medzinárodnej zmluvy, ktorou sa SR stane pridruženým členom ESA na nasledujúcich sedem rokov.



Príspevok do ESA v rámci pridruženého členstva pozostáva z povinného členského príspevku na pokrytie výdavkov základných aktivít agentúry a príspevku posilňujúceho národný vesmírny program. Uzavretie zmluvy o pridružení na obdobie sedem rokov predpokladá od roku 2022 naďalej ročný odhadovaný finančný príspevok SR do ESA vo výške zhruba 4,5 milióna eur ročne a 500.000 eur ročne na prevádzku vesmírnej kancelárie.



Ratifikáciu zmluvy musí ešte odobriť parlament, platnou sa stane po podpise prezidentky.