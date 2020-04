Paušál pre ambulancie neakceptuje len Zväz ambulantných poskytovateľov

Bratislava 1. apríla (TASR) – Spomedzi ambulantných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti nemá aktuálny návrh paušálnych platieb zo strany zdravotných poisťovní akceptovať len Zväz ambulantných poskytovateľov (ZAP).



"Napríklad Asociácia súkromných lekárov tento model prechodného financovania podporila," uviedla výkonná riaditeľka Asociácie zdravotných poisťovní SR Katarína Kafková.



Zdravotné poisťovne sa však chcú podľa jej slov dohodnúť aj s predstaviteľmi ZAP. "Budú v rokovaniach pokračovať, aby bola čo najskôr zabezpečená potrebná liečba pre všetkých pacientov," hovorí Kafková.



Vysvetlila, že návrh je určený iba na prechodné obdobie od 1. apríla do 30. júna. Má zohľadňovať skrátené ordinačné hodiny ambulantných lekárov v dôsledku šírenia ochorenia COVID-19. Rovnako prihliada aj na viacero opatrení štátu na podporu ekonomiky, priblížila Kafková.



"Návrh obsahuje garanciu príjmov pre poskytovateľov na úrovni minimálne 75 percent z priemerných mesačných úhrad za poskytnutú zdravotnú starostlivosť v roku 2019. Ak poskytovateľ ošetrí viac pacientov, ako je hodnota paušálu, môže, samozrejme, zarobiť viac," uvádza Kafková. Zdôraznila, že nejde o žiaden preddavok či pôžičku pre poskytovateľov.



ZAP od zdravotných poisťovní žiada, aby financovanie ambulancií bolo na úrovni 100 percent priemerných mesačných platieb za rok 2019. Od dnes preto zostalo približne 1800 ambulancií bez zmluvy so súkromnou zdravotnou poisťovňou Dôvera. ZAP sa nedohodol ani so štátnou Všeobecnou zdravotnou poisťovňou.



Asociácia súkromných lekárov SR a Zdravita by boli spokojné, keby im zdravotné poisťovne vedeli garantovať paušálnu platbu vo výške 75 percent.



"Všetci majú ťažkú situáciu, zamestnanci, zamestnávatelia, živnostníci. Vieme o tom, vnímame to a chceme byť solidárni. Preto nežiadame garantovať stopercentnú priemernú mesačnú úhradu roku 2019," ozrejmila Asociácia súkromných lekárov SR a Zdravita.



Hovorkyňa štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne Slávka Gáborová pre TASR rovnako komentovala, že z doterajších rokovaní vyplýva, že jednotný návrh zdravotných poisťovní nie je nateraz prijateľný len pre ZAP.



"Podľa platných zmluvných podmienok uzatvorených medzi ZAP a VšZP sa preto začalo 60-dňové dohodovacie konanie. To znamená, že od 1. apríla 2020 do 31. mája 2020 zostali naďalej v platnosti cenové podmienky, aké platili do 31. marca 2020," zdôraznila.



PR špecialista zdravotnej poisťovne Dôvera Matej Štepianský pre TASR potvrdil, že na rokovaní v stredu poobede sa so zástupcami ZAP nedohodli. Zväzu opäť ponúkli garanciu úhrad minimálne na úrovni 75 percent priemernej mesačnej úhrady roku 2019 pre všetky segmenty ambulantnej zdravotnej starostlivosti v súlade so závermi ústredného krízového štábu a ministra zdravotníctva.



"Naďalej garantujeme všetkým poskytovateľom a poistencom, že budeme uhrádzať zdravotnú starostlivosť v nezmenenom režime priamo poskytovateľom na základe vystavených faktúr," komentoval Štepianský, pričom dodal, že najväčšia súkromná zdravotná poisťovňa hľadá obojstranne prijateľné riešenie, ktoré by zohľadňovalo súčasnú zložitú situáciu.



Pripomenul, že z prostriedkov verejného zdravotného poistenia by však mala byť hradená predovšetkým poskytnutá zdravotná starostlivosť a nie kompenzácia hospodárskych škôd. Náhrada hospodárskych škôd by mala byť realizovaná primárne z prostriedkov na to určených.