Paušál za knižničné výpožičky sa nemá meniť v mimoriadnej situácii

Bratislava 23. augusta (TASR) – Celková paušálna ročná sadzba odmeny, ktorá sa prerozdeľuje autorom a nositeľom práv diel, požičiavaných prostredníctvom knižničného systému, sa nemá meniť v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie a nasledujúcom najbližšom období. Vyplýva to z návrhu doplneného opatrenia Ministerstva kultúry (MK) SR o spôsobe a rozsahu úhrady odmeny nositeľom práv za rozširovanie predmetov ochrany vypožičaním.



Návrh, predložený do pripomienkového konania, reaguje na pandémiu COVID-19, ktorá spôsobila v čase reštriktívnych opatrení značný pokles výpožičiek, no zároveň predpokladá ich značný nárast po skončení obmedzení.



"Cieľom návrhu je vylúčiť použitie ustanovení zákona o znížení či zvýšení príspevku v období, kedy dôjde k značnému zníženiu, resp. zvýšeniu výpožičiek, spôsobeného mimoriadnymi udalosťami," uvádza rezort a spresňuje, že ustanovenia nemajú byť aplikované v roku, v ktorom je vyhlásená a trvá mimoriadna situácia, výnimočný stav alebo núdzový stav, a tiež v prvých dvoch rokoch nasledujúcich po roku, v ktorom je odvolaná mimoriadna situácia, skončí sa výnimočný alebo núdzový stav.



V súčasnosti platné opatrenie určuje paušálnu ročnú sadzbu 300.000 eur bez DPH. Príspevok sa znižuje alebo zvyšuje, ak sa počet výpožičiek medziročne zníži, resp. zvýši o štyri percentá. Zmenu výšky príspevku určuje konkrétne percento zvýšenia alebo zníženia výpožičiek.