Pavel s Pellegrinim otvoria Slovenský a Český dom na ZOH v Miláne

Na snímke český prezident Petr Pavel (vľavo) a slovenský prezident Peter Pellegrini. Foto: TASR - Martin Baumann

Český prezident do Talianska odcestuje aj s manželkou Evou, s ktorou absolvuje celý program.

Autor TASR
Bratislava/Praha 2. februára (TASR) - Český prezident Petr Pavel a slovenský prezident Peter Pellegrini sa zúčastnia na začiatku zimných olympijských hier v Miláne a spoločne otvoria Český aj Slovenský dom. V pondelok to oznámila kancelária českého prezidenta, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

Český prezident do Talianska odcestuje aj s manželkou Evou, s ktorou absolvuje celý program. V piatok po prílete do Milána spolu s Pellegrinim slávnostne otvoria Český dom, následne sa zúčastnia na zápase ženského ľadového hokeja ČR - Švajčiarsko. Český prezidentský pár sa podľa Pražského hradu zúčastní aj na slávnostnej recepcii a vo večerných hodinách na slávnostnom úvodnom ceremoniáli ZOH.

„V sobotu 7. februára prezident republiky s manželkou spoločne s prezidentom Slovenskej republiky otvoria Slovenský dom,“ avizovala tiež Pavlova kancelária. Spolu s manželkou potom navštívia olympijskú dedinu, kde sa stretnú s členmi českej výpravy. Popoludní si chcú pozrieť preteky v rýchlokorčuľovaní žien na 3000 metrov a v nedeľu preteky žien v paralelnom obrovskom slalome na snowboarde.





(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
