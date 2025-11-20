< sekcia Slovensko
Pavelčák: K návrhu zákona o obecnej polícii sú pripomienky
Tvorcovia zákona sa podľa neho do značnej miery snažia vyriešiť problémy s personálnym stavom Policajného zboru prenesením niektorých kompetencií na obecné a mestské zbory.
Autor TASR
Bratislava 20. novembra (TASR) - Predložený návrh zákona o obecnej polícii rieši mnohé problémy samosprávnych policajných zborov. Združenie náčelníkov obecných a mestských polícií Slovenska (ZNOMPS) k nemu však má viacero pripomienok. Nepáči sa mu napríklad rozširovanie dohľadu štátu nad obecnými a mestskými políciami. Pre TASR to v reakcii na zverejnenie návrhu zákona uviedol prezident ZNOMPS a náčelník Mestskej polície Košice Slavomír Pavelčák. Avizoval, že návrh budú pripomienkovať.
„Nepáči sa nám aj rozširovanie dohľadu štátu prostredníctvom Prezídia Policajného zboru, ktoré zo súčasného administratívneho zbierania dát sa mení na v návrhu obsahovo nešpecifikovaný dohľad, ktorého obsahom je kontrola všetkého v činnosti obecnej polície a následné rozdávanie pokút obciam a mestám. Pri tomto treba pripomenúť, že takýto dohľad štátu je neprípustným zásahom štátu prostredníctvom orgánov štátnej správy do činnosti územnej samosprávy, pričom takýto dohľad v súčasnosti je v kompetencii prokuratúry a hlavných kontrolórov obcí a miest,“ vyhlásil Pavelčák.
Tvorcovia zákona sa podľa neho do značnej miery snažia vyriešiť problémy s personálnym stavom Policajného zboru prenesením niektorých kompetencií na obecné a mestské zbory. Tento zámer vidí aj pri snahe zaviesť doručovanie zásielok pre orgány verejnej moci, čo je podľa Pavelčáka v rozpore s poslaním obecnej polície.
Za ďalší negatívny zásah považuje zmeny v osobitnom sociálnom zabezpečení príslušníkov obecnej polície. Umožňujú síce príspevok za prácu v takomto zbore poberať aj skôr, no poistné sa zdvojnásobí a výsledný príspevok sa podľa neho vyráta z nižšej sumy.
Obecné polície by mali dostať nové právomoci. Viac kompetencií by mali získať napríklad v oblasti priestupkov v doprave. Nové znenie zákona o obecnej polícii precizuje aj ustanovenia o použití zbrane či pravidlá pre požadovanie vysvetlenia. Návrh zákona predložilo ministerstvo vnútra do pripomienkového konania.
Mestskí policajti dlhodobo žiadajú od štátu viac kompetencií. Poukazujú na nemožnosť pokutovať vodičov či na problémy pri riešení priestupkov proti verejnému poriadku.
Novelu zákona o obecnej polícii mal parlament v programe aj v minulom volebnom období. Poslanci ju však nestihli definitívne prijať.
„Nepáči sa nám aj rozširovanie dohľadu štátu prostredníctvom Prezídia Policajného zboru, ktoré zo súčasného administratívneho zbierania dát sa mení na v návrhu obsahovo nešpecifikovaný dohľad, ktorého obsahom je kontrola všetkého v činnosti obecnej polície a následné rozdávanie pokút obciam a mestám. Pri tomto treba pripomenúť, že takýto dohľad štátu je neprípustným zásahom štátu prostredníctvom orgánov štátnej správy do činnosti územnej samosprávy, pričom takýto dohľad v súčasnosti je v kompetencii prokuratúry a hlavných kontrolórov obcí a miest,“ vyhlásil Pavelčák.
Tvorcovia zákona sa podľa neho do značnej miery snažia vyriešiť problémy s personálnym stavom Policajného zboru prenesením niektorých kompetencií na obecné a mestské zbory. Tento zámer vidí aj pri snahe zaviesť doručovanie zásielok pre orgány verejnej moci, čo je podľa Pavelčáka v rozpore s poslaním obecnej polície.
Za ďalší negatívny zásah považuje zmeny v osobitnom sociálnom zabezpečení príslušníkov obecnej polície. Umožňujú síce príspevok za prácu v takomto zbore poberať aj skôr, no poistné sa zdvojnásobí a výsledný príspevok sa podľa neho vyráta z nižšej sumy.
Obecné polície by mali dostať nové právomoci. Viac kompetencií by mali získať napríklad v oblasti priestupkov v doprave. Nové znenie zákona o obecnej polícii precizuje aj ustanovenia o použití zbrane či pravidlá pre požadovanie vysvetlenia. Návrh zákona predložilo ministerstvo vnútra do pripomienkového konania.
Mestskí policajti dlhodobo žiadajú od štátu viac kompetencií. Poukazujú na nemožnosť pokutovať vodičov či na problémy pri riešení priestupkov proti verejnému poriadku.
Novelu zákona o obecnej polícii mal parlament v programe aj v minulom volebnom období. Poslanci ju však nestihli definitívne prijať.