Pavol Habera & Team ponúkli Bratislave parádny mikulášsky darček

Bratislava 7. decembra (TASR) – Bratislavský Zimný štadión Ondreja Nepelu opäť praskal vo švíkoch, športovcov však vystriedali muzikanti. Fanúšikovia slovenskej hudobnej scény dostali v piatok večer (6. 12.) parádny mikulášsky darček, keď skupina Team s Pavlom Haberom tu odohrala záverečný slovenský koncert na turné Habera & Team Tour 100. Celkom 14 koncertov bolo v programe skupiny, po sedem v Čechách aj na Slovensku. Trinásty odohrali v Bratislave, štrnásty ich ešte čaká v Ostrave.



Aréna nezažíva často tak skvelú atmosféru, aká bola v piatok večer. Už pri prvej skladbe Nemám čo stratiť sa prví diváci dvíhali zo stoličiek. Ďalšími boli Ženská menom Panika, Óda na tie cesty po tele, Prievan v peňaženke, Lietam v tom tiež, S tebou bez teba, Pieseň pre nesmelých, Slovník cudzích snov, Showbiznis je drina, Život je nuda, Mám na teba chuť a Severanka.



V polovici koncertu sa Habera presunul do hľadiska, vybral si dve dámy, ktorým vo vlastnom sprievode na akustickej gitare zaspieval pesničky Boli sme raz milovaní a Láska necestuj tým vlakom. Pri návrate na pódium ho prekvapila mladá dievčina, ktorá ho objala okolo krku a dala mu pusu. Všetky kamarátky jej určite budú dlho závidieť.



Koncert pokračoval hitom Mama Kami z filmu Fontána pre Zuzanu 2, ďalšími boli Krátke lásky, Malá nočná búrka, Je to vo hviezdach Držím ti miesto. Mikuláš nadelil divákom aj prídavok v forme dvoch megahitov Nároční a Reklama na ticho.



Veľká zadná projekcia, výborný zvuk, postavené široké pódium až s troma mólami, ktoré Habera často využíval. Bez troch minút dve hodiny veľká hudobná šou made in Team. Keď kapitán Habera z pódia zavelil, vojsko v hľadisku poslúchalo. Keď zavelil že teraz treba skákať, tak skákali, teraz treba mávať rukami, tak mávali, keď tlieskať, tak tlieskali, teraz svieťte mobilmi, tak svietili. A čo je hlavné, keď spievať, tak spievali. Riadne nahlas, ovládali texty, starší aj mladí, čo frontman z pódia viackrát ocenil. Pozdravil aj hostí, medzi nimi bol Daniel Hevier, autor viacerých textov pre skupinu či Július Kinček, ktorý sa hudobne podieľal na viacerých hitoch. Energie na rozdávanie, vyžarovala z pódia aj hľadiska.



"Čechy nás neprekvapili, Čechy sú stabilné, ale veľmi nás prekvapilo Slovensko. To, ako to bolo pozitívne turné a koľko ľudí chodilo. Pritom sa nič nezmenilo, sú to tie isté pesničky, tí istí ľudia. Jednoducho si to konečne sadlo, ako sme chceli. To nás tentokrát Slovensko hodne nakoplo. Vždy sme mali taký pocit, že na Slovensku sme boli takí jednotretinoví oproti dvom tretinám v Česku. Ale tentokrát to bolo pol na pol, vlastne také pozitívne turné sme ešte nemali za celú kariéru, a to hráme už 40 rokov," zhodnotil turné pre TASR Pavol Habera. Dodal, že už teraz si skupina rezervovala amfiteátre na rok 2027.



Šestica v zložení Pavol Habera (spev), Dušan Antalík (séolová gitara), Ivan Válek (basgitara), Juraj Tatár (klávesy), Matej Morávek (sprievodná gitara), Igor Teo Skovay (bicie) nadelila fanúšikom skvelý mikulášsky darček. Ani si nemuseli dávať do okna vyleštenú topánku..