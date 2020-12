Pavol Hammel: Album Srdce bez anjela som plánoval dlhšie

Bratislava 12. decembra (TASR) – Spevák a skladateľ Pavol Hammel vydal nový štúdiový album pod názvom Srdce bez anjela. V poradí už 25. autorská platňa ponúka desať piesní, autorom hudby je spevák samotný, textami prispeli Boris Filan, Kamil Peteraj, Vlado Slivka a Marián Zima.



-Album Srdce bez anjela vychádza po piatich rokoch, venovali ste sa mu celých päť rokov?-



Tento album som plánoval dlhšie, od štúdiovky Z pekla šťastie prešlo päť rokov. Plynule som pokračoval v plánoch aj snoch, takže vznikol cieľavedome, dokonca aj Boris Filan sa prebral k životu a počas minuloročných Vianoc mi poslal tri senzačné texty, asi mal čas medzi kaprom a zdobením stromčeka. Niečo som zobral od Kamila z jeho básnických zbierok, aj Vlado Slivka je dôležitý, dal som tam aj jednu pesničku z Everestu. Marián Zima má jeden pekný text, s ním som sa zoznámil, keď ma požiadal, aby som mu naspieval jednu skladbu do projektu Story.



-Často skladáte pieseň už na hotové texty. Platí to aj pri tomto albume?-



Keď som mal všetky texty, išlo mi najprv o to, aby tento materiál mal pocitovú a výpovednú jednotu. Potom som priebežne na tom robil a priebežne aj nahrával. Aj keď sa nedalo hýbať, teda veľmi cestovať, niečo som robil vo Viničnom, niečo v štúdiu, v garáži, niečo som robil v Prahe, keď sa tam ešte dalo ísť. Dnes nepotrebujem všetko urobiť za tri dni ako voľakedy, keď som musel napríklad album Hráč spraviť za jeden víkend. Je na tej platni vidieť, že je urobená v kľude, premyslene, robená pedantne aj s muzikantmi. Okrem toho, že sú zaujímavé texty a vlastne aj hudba, interpretačné výkony sú podriadené tomuto celku a každý ponúkol špičkový výkon.



-Po vypočutí albumu si mnohí poslucháči povedia, že je akousi dospeláckou výpoveďou životne skúsenej osoby. Prvú skladbu Srdce bez anjela ste predstavili už v máji.-



Áno, mal som ísť v máji na online koncert v Edison parku, tak som tam uviedol prvú z tých nových pesničiek, ktoré som spravil. To len potvrdzuje to, že som sa nesnažil urobiť naraz desať vecí, radšej som si nechal priestor. Tak som došiel úplne nakoniec aj k dixielandu Klobúkom dole. Spravil som to aj trocha účelovo, lebo na prvom albume Zvoňte zvonky máme záverečnú skladbu Keď odchádza kapela, ktorá je v podobnom štýle.



-Na albume je duet Večné svetlo, ktorý ste nahrali s opernou speváčkou Lindou Ballovou.-



Na tejto platni je osem úplne nových vecí. Dal som tam aj unplugged verziu piesne Víno, spev a ženy z platne Best Of Prúdy, ktorú sme urobili s Ferom Griglákom. Zdalo sa mi, že v takomto folkovom poňatí bude mať lepší šmrnc. Desiata je Večné svetlo z baletu Everest. Ten balet málokto pozná, pre SND sme ho urobili s Máriom Radačovským. Jeden motív odtiaľ bol spievaný ako duet a chcel som, aby to nebolo obyčajné. Lindu Ballovú som poznal už dosť dávno, je veľkou fanúšičkou jazzu, chodí aj na Bratislavské jazzové dni. Skladbu som musel dať do inej tóniny, Linda je skvelá sopranistka, dala sa nahovoriť a výsledok je efektívny.



-Na svojom konte máte viac ako tri desiatky vydaných albumov a kompilácií, ktoré dokumentujú vašu umeleckú dráhu. Ako si stále dodávate energiu? Dajte návod.-



Ak by som to mal zhodnotiť, je to hlavne životný optimizmus alebo chuť, že dokážeme urobiť pesničku tak, aby žila. Keď ja tak žijem, tak potom moja súčasť žitia je tvorivá činnosť. Tomuto všetko prispôsobím, a asi to funguje. Stále mám nápady, aj môj kolektív, keď k tomu slúži zdravie, to je asi ten návod. Dôležitý pre mňa je aj živý kontakt s publikom, lebo veľmi rád koncertujem. Pritom vydám vždy energiu, ale ju aj dostanem späť. Výmena energií, teda správna chémia. Teším sa z toho, že to funguje, to je najdôležitejšie. Keby to nefungovalo, keby sa fanúšikovia a poslucháči netešili, neprišli na koncert a nekupovali platne, tak by sme to nechali tak.



-Medzi spolupracovníkmi na albume je aj exoticky znejúce meno Yuko Shimizu, ktorá vytvorila návrh obalu platne. Ako ste sa dopracovali k tejto dáme?-



Yuko Shimizu je Japonka, žijúca v New Yorku, je to jedna zo svetových ilustrátoriek. Mala aj plagát na výstave v Klariskách. Môj dobrý kamarát, ktorý sa s ňou stretol, jej to ponúkol, či by nespravila nejaký návrh. Vypočula si niektoré moje pesničky, však dnes to vďaka internetu nie je problém, pýtala sa, či môže urobiť návrh na obal. Spravila to veľmi pekne, zakomponovala tam anjela, mikrofón na stojane aj moje lenonky, veľmi pekný motív.



-Srdce bez anjela vychádza aj ako exkluzívny limitovaný box v náklade 100 kusov. Ponúkne desať originálnych grafických listov, LP aj CD.-



Je v tvare dvojknihy, prvá obsahuje desať originálov signovaných grafických listov vo formáte LP popredných slovenských výtvarníkov, ku každej pesničke je osobitný list. Vytvorili ich Peter Pollág, Luka Brase, Ivan Pavle, Vladimir Yurkovic, Marián Komáček, Alexej Vojtášek, Ivan Popovič, Juraj Čutek, Karol Felix a Japonka Yuko Shimizu, ktorá vytvorila aj návrh obalu. Druhá kniha obsahuje bielu LP platňu a CD nového albumu.



-Fanúšikov vinylových platní poteší najskôr to, že album vyšiel aj na vinyle, prekvapením je, že vinylová platňa je v netradičnej bielej farbe.-



Má to logiku, k anjelom patrí biela farba, tak biely vinyl. Keby mal album názov napríklad Srdce bez čerta, tak by bol čierny (úsmev).