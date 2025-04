Pavol Hammel predstavil v Štúdiu L+S piesne z nového albumu

Bratislava 28. apríla (TASR) – Bratislavské Štúdio L+S ponúklo fanúšikom v nedeľu (27. 4.) originálny hudobný večer, v hlavnej úlohe Pavol Hammel a jeho sprievodná skupina. V novembri minulého roka vydal nový, v poradí 26. štúdiový album Kam a za čím. Ten mal priaznivú odozvu medzi slovenskými fanúšikmi aj hudobnými odborníkmi, keďže sa dostal do finálovej trojčlennej nominácie na cenu Anděl českej hudobnej akadémie v kategórii najlepší slovenský album za rok 2024.



Album ponúka 11 skladieb, pri jeho realizácii sa zišli viaceré osobnosti, s ktorými Hammel spolupracuje už desiatky rokov, medzi nimi Kamil Peteraj, Boris Filan, Marián Zima, Juraj Burian či Peter Preložník. Na rozcvičenie či zahriatie zaplneného hľadiska uviedol Hammel skladby Kreditka srdca, Srdce bez anjela, Kto je kto, Milá krásna pripitá a Slušne žiť z predchádzajúcich albumov. Sprevádzala ho kapela v zložení Juraj Burian, Igor Teo Skovay, Peter Preložník a Anton Jaro.



Po tomto úvode večera prišli na rad skladby z nového albumu, postupne Hráč, Kamarátka noc, Túto noc, Salto mortale, Chcem ťa zjesť, Neste ma, Chcel som ti povedať, Na svätého Jána, Veď to nie je dôležité, Jeseň. Hľadisko si užilo príjemný večer, za záverečné standing ovation si vyslúžili pridanú rockovku Ako minule z albumu Verejná lyrika a baladu Po písmenku. Hammel si pozval na koncert viacerých hostí, boli nimi gitaristi René Lacko, Peci Uherčík, Pišta Lengyel, Stano Počaji, saxofonista Milo Suchomel a speváčka Andrea Zimányová.



"Na tomto albume som sa spätne veľmi neobzeral, že by som žil zo starých skladieb. Sú to v podstate novinky, možno aj štýlovo trošku inde, ale stále som to ja a to je dôležité, pretože každý keď to počuje, tak vie, že som to ja," povedal po koncerte pre TASR spevák.



Hammel a Boris Filan sú spolužiakmi už od základnej školy. Aj na tomto albume prispel Filan jedným textom pre pieseň Na svätého Jána. "My sme všetky tie pesničky najprv odžili a až potom vznikali. Pali je génius, on vlastne zmenil tie pomery v populárnej hudbe na Slovensku, s ním a s Vargom už to nebola taká hudba tých muzikantov, ktorých to veľmi nezaujímalo. Prišli inteligentní chalani a začali spievať po slovensky. Pali strieda žánre, ale virtuózne," dodal Filan.



Spevák, skladateľ a gitarista Pavol Hammel založil už v roku 1963 skupinu Prúdy, ich prvý názov bol The Jets, na Prúdy sa premenovali po pár týždňoch. Začínali s prevzatými piesňami, čoskoro však začali hrať svoj vlastný repertoár. Prvú vlastnú skladbu Spievam si pieseň zložil v roku 1965. V decembri 1968 nahrali Prúdy prvý album Zvoňte, zvonky.