Lipšic: Pavol R. sa môže zúčastniť pojednávania bez ohrozenia zdravia

Bratislava 2. decembra (TASR) – Pavol R. sa môže zúčastniť pojednávania v kauze televíznych zmeniek bez ohrozenia života a zdravia. Podľa právnika Markízy Daniela Lipšica to tvrdí zdravotnícky odbor Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS). Pavol R. sa na pondelkové pojednávanie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) opätovne nedostavil, dôvodom je hospitalizácia, udelil ale súhlas na konanie v neprítomnosti.



„Jeho prítomnosť na hlavnom pojednávaní by nijako neohrozila jeho zdravotný stav,“ uviedol Lipšic. Obhajoba však vyžaduje, aby zdravotný stav obžalovaného posúdila „neutrálna strana“. „Tento súhlas je vynútený a vždy to bude súhlas udelený pod nátlakom a strachom,“ povedal obžalovaný na margo udelenia súhlasu na konanie v neprítomnosti, ktorý dodatočne udelil. Podmienil ho však tým, že sa nebudú vypočúvať znalci, ktorí skúmali sporné zmenky. Súhlas udelil podľa vlastných slov preto, že sa bojí, že senát vyhovie prokurátorovi Úradu špeciálnej prokurátorovi Jánovi Šantovi, ktorý pre Pavla R. žiada väzbu. Odmieta, že by svoju diagnózu simuloval.







„Obžalovaný nemá žiadne právo podmieňovať, čo sa má a nemá vykonať,“ reagoval Šanta. Na toho nadviazal Lipšic, ktorý opätovne žiadal súd, aby vydal zatýkací rozkaz, vyjadrenie Pavla R. považuje za psychologické vydieranie súdu.



Pojednávanie v kauze zmeniek pokračuje čítaním listín. Plánovaní znalci vypočutí zatiaľ nebudú.



Obžalovaní Marian K. a Pavol R. podľa obžaloby prokurátora po vzájomnej dohode s obvineným Štefanom Á., ktorého trestná vec bola vylúčená na samostatné konanie, vyhotovili štyri sfalšované zmenky. Mali ich predložiť ako prílohy na vydanie platobných rozkazov.



Marian K. čelí obžalobe v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka a v kauze spoločnosti Gatex z porušovania povinností pri správe cudzieho majetku. Pavol R. je obžalovaný z objednávky vraždy Sylvie Klaus-Volzovej.