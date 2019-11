Pojednávanie v kauze zmeniek prerušili, Pavol R. neprišiel

Na snímke uprostred obžalovaný Marian K. počas hlavného pojednávania v kauze falšovania zmeniek TV Markíza, v Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Bratislave, 18. novembra 2019. Foto: TASR Jakub Kotian

Bratislava 18. novembra (TASR) - Senát Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) prerušil hlavné pojednávanie v kauze falšovania zmeniek TV Markíza a marenia spravodlivosti do 2. decembra. Urobil tak po tom, čo obžalovaný Pavol R. neprišiel na pondelkové pojednávanie s odvolaním sa na zdravotné dôvody. Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Ján Šanta navrhol pre obštrukcie, ktoré obhajoba odmieta, jeho väzobné stíhanie.uviedol obžalovaný Pavol R. v liste, ktorý zaslal predsedovi senátu ŠTS Emilovi Klemaničovi. Ako dôvod uviedol aj plánované výpovede znalcov, ktorí skúmali sporné zmenky. Na poslednú chvíľu senát program pre obžalovaného Pavla R. zmenil, on však naďalej trval na osobnej účasti. Navrhol preto zrušenie niektorých pojednávacích dní." reagoval Šanta.povedal Šanta.Prokurátor vo svojej reakcii žiadal osloviť Sociálnu poisťovňu aj Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou i lekára, ktorého meno podľa jeho slov vyvoláva závažné podozrenie, že chce participovať na závažnej obštrukcii. Ide o všeobecného lekára Petra Liptáka, ktorý je známy pre medializáciu svojich výrokov o prijímaní darov od pacientov.Obhajca TV Markíza Daniel Lipšic poukázal na to, že on sám nemal problém zúčastňovať sa hlavného pojednávania deň po ortopedickej operácii.Obhajca obžalovaného Marek Para argumentuje tým, že nie každé ospravedlnenie zo zdravotných dôvodov automaticky znamená obštrukciu. Pripomenul, že Pavla R. zastupuje od roku 2015 a za ten čas sa vždy všetkých úkonov zúčastnil.Obžalovaní Marian K. a Pavol R. podľa obžaloby prokurátora po vzájomnej dohode s obvineným Štefanom Á., ktorého trestná vec bola vylúčená na samostatné konanie, vyhotovili štyri sfalšované zmenky. Mali ich predložiť ako prílohy na vydanie platobných rozkazov.Marian K. čelí obžalobe v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka a v kauze spoločnosti Gatex z porušovania povinností pri správe cudzieho majetku. Pavol R. je obžalovaný z objednávky vraždy Sylvie Klaus-Volzovej.