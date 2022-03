Pavúk: Ruské vedenie sa zahnalo na okraj medzinárodného spoločenstva

Bratislava 2. marca (TASR) - Nedá sa povedať, že vojna na Ukrajine bola úplne neočakávaná, ale všetci sme verili, že nenastane. V tejto chvíli sa snažíme predovšetkým riešiť tie veci, ktoré nám ležia urgentne na stole, a to najmä pomáhať Ukrajine, ľudom utekajúcim z Ukrajiny a všetkým, ktorí to dnes potrebujú. V stredu to v relácii Hlboká Online na TASR TV uviedol Michal Pavúk, generálny riaditeľ politickej sekcie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (MZVEZ SR).



Ruské vedenie podľa jeho slov zahnalo samo seba na okraj medzinárodného spoločenstva, čo môže priniesť mnohé zmeny v budúcnosti.



"(Ruský) prezident (Vladimir) Putin hrá vabank, nielen vo vzťahu k Európe a medzinárodnému spoločenstvu, ale aj vo vzťahu v rámci vnútropolitického rozvoja v Rusku," skonštatoval Pavúk s tým, že prípadný neúspech na Ukrajine môže mať preňho potenciálne ďalekosiahle vnútropolitické dôsledky.



"Už dnes sú náklady na operáciu obrovské a (uvalené) sankcie zasiahnu ruskú spoločnosť veľmi hlboko," dodal.



Poradkyňa prezidentky SR pre zahraničnú politiku Jana Kobzová pripomenula, že vojna proti Ukrajine prebiehala už dlhšie a nielen vojensky. "Bavíme sa o neuveriteľnom ekonomickom a energetickom tlaku, dezinformačnej hybridnej vojne, ktoré Rusko voči Ukrajine viedlo dlhodobo. Teraz vidíme tú horúcu fázu konfliktu, žiaľ," dodala.



Súhlasí s tým, že je aj vnútropolitický tlak na to, aby Rusko dosiahlo víťazstvo na Ukrajine, a Putin je s tým podľa nej bytostne spojený.



Podľa Martina Sklenára, generálneho riaditeľa sekcie obrannej politiky Ministerstva obrany SR, ide o previerku sily Ruskej federácie.



"Myslím, si, že nielen my sledujeme, ako sa tento konflikt vyvíja, pretože sa nás bytostne týka, ale sledujú ho všetci, či už Spojené štáty a Čína, aby vedeli, že na akej úrovni sa takýto konflikt v Európe nachádza. Do akej intenzity môže takýto konflikt prerásť a čo sú schopné tieto krajiny vo vojnovom konflikte urobiť, predovšetkým Rusko," dodal Sklenár.



Stredajšia diskusia na tému "Čo znamená vojna na Ukrajine pre Slovensko?" bola v poradí 13. dielom cyklu relácií Hlboká Online, pripravovanej v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR), ktoré má gesciu nad obsahom.