Pčolinský: Mikulec mal mať previerku,ak sa oboznámil s dokumentmi NATO

Bratislava 2. apríla (TASR) - Pokiaľ sa dočasne poverený minister vnútra Roman Mikulec oboznamoval s dokumentmi NATO a EÚ, mal mať certifikát o absolvovaní previerky. V nedeľnej diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 to povedal podpredseda parlamentu a hnutia Sme rodina Peter Pčolinský. Ak sa minister dopustil porušenia zákona, mal by za to niesť podľa ďalších diskutujúcich zodpovednosť.



Pčolinský podotkol, že o prípadnom odobratí Mikulcovho ministerského poverenia alebo o vymenovaní úradníckej vlády rozhodne prezidentka SR Zuzana Čaputová. "Predpokladám, že ešte pred Veľkou nocou pani prezidentka urobí nejaké rozhodnutie," povedal.



Pokiaľ Mikulec zneužil svoje právomoci, je to podľa poslankyne parlamentu Jany Bittó Cigánikovej (SaS) vážny problém. Ak by mala prezidentka ambíciu dať poverenie viacerým novým ministrom, je podľa nej logickým krokom úradnícka vláda. "Viem si predstaviť, že SaS takéto rozhodnutie podporí," zdôraznila.



Nezaradený poslanec a podpredseda strany Demokrati Miroslav Kollár si myslí, že prípadné vymenovanie úradníckej vlády by prinieslo v súčasnosti "viac chaosu ako pokoja". Problém vidí momentálne skôr v parlamente, nie vo vláde. "Úradnícka vláda nevyrieši legislatívny chaos. Ten bude v parlamente minimálne do prázdnin pokračovať," podotkol.



Poslanec György Gyimesi z klubu OĽANO v relácii povedal, že táto vláda slúži viac Ukrajine ako občanom SR. Bittó Cigániková to považuje za klamstvo. S Kollárom sa zhodla, že víťazstvo Ukrajiny je v záujme Slovenska.



V parlamente v tejto chvíli platí podľa podpredsedu parlamentu jednoduchá zásada, že si ministri musia sami získavať podporu pre svoje návrhy. Dodal, že aj po vypršaní platnosti koaličnej zmluvy bude prebiehať medzi stranami komunikácia, keďže je potrebné doviesť krajinu k predčasným voľbám. "Nemôžeme sa tváriť, že nikto s nikým nič nemá a v živote sme sa nevideli," uviedol Pčolinský.



V súvislosti s výstavbou nemocnice na Rázsochách Kollár povedal, že akceptuje stanovisko dočasne povereného premiéra Eduarda Hegera o záujme financovať nemocnicu z plánu obnovy. Bittó Cigániková reagovala, že už skôr navrhovali presunúť tieto financie na rekonštrukciu regionálnych nemocníc. Pčolinský a Gyimesi poukázali na politickú zodpovednosť Hegera, ktorý je poverený aj vedením rezortu zdravotníctva.



Pri pomoci ľuďom s narastajúcimi cenami potravín je podľa Pčolinského najvyšší čas prestať sa hrať na koalíciu a opozíciu. Gyimesi volá po zverejňovaní marží veľkých obchodných reťazcov i adresnej pomoci. Bittó Cigániková upozornila, že zvyšovanie daní sa spravidla premietne v cenách potravín a služieb. Kollár považuje za dôležité, aby šla pomoc štátu rodinám, ktoré sú ohrozené chudobou. "Slovensko nemá a dlhodobo nebude mať také peniaze, aby mohlo plošne kompenzovať dosahy kríz," zdôraznil.