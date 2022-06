Pčolinský nepredpokladá, že by klub Sme rodina bol za odvolanie Sulíka

Bratislava 8. júna (TASR) - Predseda poslaneckého klubu Sme rodina Peter Pčolinský nepredpokladá, že by hnutie podporilo návrh Smeru-SD na odvolanie ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS).



"Nepredpokladám, že by klub Sme rodina hlasoval za odvolanie predsedu ešte stále koaličnej strany," povedal Pčolinský pre TASR. Dodal, že o postupe pri hlasovaní ešte budú hovoriť na poslaneckom klube.



Podpredsedovi strany Za ľudí Jurajovi Šeligovi nie je jasné, prečo chce Smer-SD odvolávať Sulíka. "Vnímam to z ich strany ako snahu rozbiť vládnu koalíciu," povedal.



Návrh na odvolanie Sulíka avizoval opozičný Smer-SD. Dôvodom má byť blamáž s ruskou ropou a poškodenie záujmov obyvateľov Slovenska.