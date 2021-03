Advokátka: Pčolinský sa vzdal funkcie riaditeľa SIS

Bratislava 14. marca (TASR) - Obvinený riaditeľ Slovenskej informačnej služby (SIS) Vladimír Pčolinský sa vzdal svojej funkcie. Uviedla to jeho advokátka Eva Mišíková po ukončení výsluchu na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Pezinku, kde sa rozhodovalo o jeho väzobnom stíhaní. Pčolinský podľa jej slov nebude vzhľadom na vzniknutú situáciu zastávať žiadne funkcie ako verejný činiteľ.



"Pokiaľ ide o môjho klienta, ten bol prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou postavený mimo výkonu služby a dnešným dňom predložil žiadosť aj na vládu a prezidentke SR, ktorú si tu stihol napísať a vzdáva sa funkcie riaditeľa SIS. Dokonca uviedol, že nebude činný vo verejnom živote," zdôraznila advokátka. Podľa nej Pčolinský predtým zvažoval, či má zmysel za takýchto okolností pôsobiť vo verejných funkciách.







"Predmetom dnešného konania boli prednesy jednak prokurátora, ktorý obhajoval svoj návrh a jednak prednes obhajoby v zastúpení klienta. Ja namietam oba dôvody väzby a namietam aj dôvodnosť vznesenia obvinenia, k čomu som uviedla konkrétne dôvody," dodala na margo konania pred sudcom ŠTS.



Sudca rozhodoval o návrhu prokurátora viac ako šesť hodín. Samotné rozhodnutie o väzbe bude známe až po 18.00 h. Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) navrhuje Pčolinského väzobne stíhať z dôvodov možného ovplyvňovania svedkov a pokračovania trestnej činnosti.



"Súd si musí tieto naše prejavy vyhodnotiť a podľa tých argumentov, ktoré sme predniesli, rozhodne. Môj klient nebol zbavený mlčanlivosti. Ja som priniesla písomnosti, ktoré majú podstatný vplyv na to, či sa skutku dopustil alebo nie. Tie v utajenom režime boli odovzdané súdu a v tomto prípade to nebolo dôležité, lebo sme boli sudcom vzatí do povinnosti mlčanlivosti týmto. Na tomto zasadnutí, ktoré nie je verejné, to vzhľadom na to, že všetci sme s tým súhlasili, to mohlo byť prejednané," povedala Mišíková. Dodala, že Pčolinský jej nevysvetľoval, čo sa stalo, ale hovorí o tom, že to je diskreditácia jeho osoby.



Advokátka zdôraznila, že vyšetrovateľ zakladá obvinenia len na výpovediach dvoch svedkov – kajúcnikov, bývalého námestníka SIS Borisa B. a Ľudovíta M. Žiadne iné dôkazy vyšetrovateľ v prípade údajnej korupcie Pčolinského podľa nej nepredložil. K skutku malo dôjsť v auguste minulého roka. Financie mal od podnikateľa Zoroslava K. prevziať bývalý šéf Kriminálneho úradu Finančnej správy Ľudovít M. a ten ich mal následne odovzdať Borisovi B. Ten si ich mal podľa vyšetrovateľa rozdeliť s Pčolinským. Malo ísť o 40.000 eur, ktoré dal Zoroslav K., aby ho SIS nesledovala.