PD Vajnory nesúhlasí s tvrdeniami o pozemkoch pod futbalovým ihriskom

Bratislava 26. júna (TASR) - Poľnohospodárske družstvo (PD) Vajnory nesúhlasí s tvrdeniami mestskej časti v súvislosti s pozemkami pod futbalovým ihriskom a hrozbou zániku futbalového klubu. Deklaruje, že právne nevyrovnané vzťahy a súdne spory sa snaží urovnať od roku 2008. Konštatuje to vo svojom stanovisku, ktoré TASR poskytol predseda predstavenstva Branislav Brúder.



"Poľnohospodárske družstvo Vajnory sa ohradzuje a nesúhlasí s postupom mestskej časti, ktorá medializovala len svoj názor vyňatím časti sporovej agendy. Týmto do toho vnáša nepokoj a verejný nesúhlas," podotýka družstvo.



PD Vajnory odmieta, že by bolo likvidátorom futbalu v mestskej časti, ako to vyplýva z nedávnych vyjadrení vedenia samosprávy. Argumentuje tým, že za prenájom pozemkov účtuje iba polovicu nájmu stanoveného súdnym znalcom. "Pokiaľ mestská časť účtuje družstvu za užívanie iných pozemkov nájmy v rozpore so zákonom, tak družstvo rešpektuje zákon, a dokonca svoj oprávnený nárok znížilo," odkazuje PD Vajnory.



Ubezpečuje, že má záujem vyriešiť vzájomné spory a nedorozumenia týkajúce sa nájmov a vlastníctva pozemkov, avšak bez zaťahovania verejnosti prostredníctvom médií. Podľa družstva to neprispieva ku konštruktívnemu riešeniu situácie. "Je v záujme oboch strán dohodnúť sa na definitívnom vyriešení týchto problémov," dodáva PD Vajnory.



Starosta mestskej časti Vajnory Michal Vlček v júni na tlačovej konferencii upozornil na to, že Futbalovému klubu (FK) Vajnory hrozí zánik. Dôvodom má byť zvýšenie nájmu zo strany PD Vajnory za pozemky, na ktorých sa futbalové ihrisko nachádza. Pre klub považuje zvýšenie o takmer 600 percent za likvidačné. Mestská časť sa podľa neho chcela dohodnúť a vec s poľnohospodárskym družstvom riešiť. Rokovania však podľa starostu zlyhali a futbalisti dostali výpoveď z ihriska.