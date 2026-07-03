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PDG a Dôvera sú pripravené pokračovať v rokovaniach o spolupráci
Poisťovni Dôvera koncom júna skončila platnosť zmluvy s PDG. Dôvera deklarovala, že sa snaží dosiahnuť dohodu a zároveň rieši výpadok MR vyšetrení a poistencom pomáha nájsť riešenie.
Autor TASR
Bratislava 3. júla (TASR) - Spoločnosť Pro Diagnostic Group (PDG) má záujem na bezodkladnom obnovení rokovaní so súkromnou zdravotnou poisťovňou Dôvera. Pacienti by podľa nej nemali niesť dôsledky sporu, ktorý sami nespôsobili. TASR o tom informovala Adriana Kukučková zo spoločnosti. Dôvera deklaruje, že je na pokračovanie rokovaní pripravená. Zdôraznila, že chce mať dohodnuté férové podmienky, ktoré budú zohľadňovať aktuálnu cenovú hladinu MR vyšetrení na Slovensku.
„Pacient potrebuje predovšetkým istotu. Už samotné podozrenie na ochorenie, čakanie na výsledky či liečbu prináša veľa stresu. Nemal by preto zároveň riešiť, či sa vôbec dostane k potrebnému MR vyšetreniu, kde ho absolvuje alebo či bude musieť meniť pracovisko. Každý poistenec oprávnene očakáva, že keď zdravotnú starostlivosť potrebuje, bude mu zabezpečená včas a bez ďalšieho stresu okolo,“ uviedol výkonný riaditeľ spoločnosti PDG Andrej Hós.
Spoločnosť sa podľa Kukučkovej neusilovala o zvyšovanie úhrad ani o maximalizáciu ceny výkonu. Jej cieľom bolo zachovať funkčný model dostupnej MR diagnostiky bez doplatkov pre pacientov. PDG zároveň predložilo zdravotnej poisťovni Dôvera kompromisný návrh vrátane zrušenia prospektívneho rozpočtu, čo by v praxi znamenalo zníženie efektívnej ceny pre poisťovňu. „Predložili sme kompromis a sme pripravení rokovať okamžite s cieľom obnoviť zmluvný vzťah a vyriešiť situáciu poistencov, ktorí dnes čelia neistote pri MR vyšetreniach,“ ozrejmil Hós.
Spoločnosť dodala, že od začiatku júla postupne kontaktuje všetkých poistencov Dôvery objednaných na MR vyšetrenia a poskytuje im informácie o aktuálnej situácii a možnostiach ďalšieho postupu podľa odporúčaní zverejnených samotnou zdravotnou poisťovňou.
PDG zdôrazňuje, že samoplatba nie je riešením, ktoré pacientom odporúča. „Ide o jednu z možností, ktorú svojim poistencom komunikovala samotná zdravotná poisťovňa Dôvera. Cieľom spoločnosti zostáva obnovenie zmluvného vzťahu tak, aby poistenci mohli absolvovať MR vyšetrenia v režime verejného zdravotného poistenia bez dodatočnej finančnej záťaže,“ dodala Kukučková.
Dôvera pre TASR uviedla, že vždy hospodárila zodpovedne, preto chce mať aj s PDG dohodnuté férové ceny, ktoré budú zohľadňovať aktuálnu cenovú hladinu MR vyšetrení na Slovensku. „PDG ponúkame rovnaké platobné podmienky, aké máme dohodnuté s ostatnými MR pracoviskami po celom Slovensku, ktoré rovnako kvalitne ošetrujú viac ako tri štvrtiny našich poistencov. Našou snahou je dohodnúť také zmluvné podmienky, ktoré umožnia ošetriť viac našich poistencov a tým skrátiť čakanie na MR vyšetrenia. Na pokračovanie rokovaní sme samozrejme pripravení,“ priblížil PR špecialista poisťovne Matej Štepianský.
Dôveru podľa jeho slov aktuálna situácia mrzí, pretože na ňu doplácajú poistenci. „Pomáhame im s vyhľadaním a usmernením do iných zmluvných MR pracovísk, kde majú vyšetrenie plne hradené. Zároveň platí, že ak ide o akútnych pacientov, PDG ich musí ošetriť aj bez zmluvy s Dôverou,“ dodal Štepianský.
Súkromnej zdravotnej poisťovni Dôvera koncom júna skončila platnosť zmluvy s PDG. Dôvera v stredu (1. 7.) deklarovala, že sa snaží dosiahnuť dohodu a zároveň rieši výpadok MR vyšetrení a poistencom pomáha nájsť náhradné riešenie.
„Pacient potrebuje predovšetkým istotu. Už samotné podozrenie na ochorenie, čakanie na výsledky či liečbu prináša veľa stresu. Nemal by preto zároveň riešiť, či sa vôbec dostane k potrebnému MR vyšetreniu, kde ho absolvuje alebo či bude musieť meniť pracovisko. Každý poistenec oprávnene očakáva, že keď zdravotnú starostlivosť potrebuje, bude mu zabezpečená včas a bez ďalšieho stresu okolo,“ uviedol výkonný riaditeľ spoločnosti PDG Andrej Hós.
Spoločnosť sa podľa Kukučkovej neusilovala o zvyšovanie úhrad ani o maximalizáciu ceny výkonu. Jej cieľom bolo zachovať funkčný model dostupnej MR diagnostiky bez doplatkov pre pacientov. PDG zároveň predložilo zdravotnej poisťovni Dôvera kompromisný návrh vrátane zrušenia prospektívneho rozpočtu, čo by v praxi znamenalo zníženie efektívnej ceny pre poisťovňu. „Predložili sme kompromis a sme pripravení rokovať okamžite s cieľom obnoviť zmluvný vzťah a vyriešiť situáciu poistencov, ktorí dnes čelia neistote pri MR vyšetreniach,“ ozrejmil Hós.
Spoločnosť dodala, že od začiatku júla postupne kontaktuje všetkých poistencov Dôvery objednaných na MR vyšetrenia a poskytuje im informácie o aktuálnej situácii a možnostiach ďalšieho postupu podľa odporúčaní zverejnených samotnou zdravotnou poisťovňou.
PDG zdôrazňuje, že samoplatba nie je riešením, ktoré pacientom odporúča. „Ide o jednu z možností, ktorú svojim poistencom komunikovala samotná zdravotná poisťovňa Dôvera. Cieľom spoločnosti zostáva obnovenie zmluvného vzťahu tak, aby poistenci mohli absolvovať MR vyšetrenia v režime verejného zdravotného poistenia bez dodatočnej finančnej záťaže,“ dodala Kukučková.
Dôvera pre TASR uviedla, že vždy hospodárila zodpovedne, preto chce mať aj s PDG dohodnuté férové ceny, ktoré budú zohľadňovať aktuálnu cenovú hladinu MR vyšetrení na Slovensku. „PDG ponúkame rovnaké platobné podmienky, aké máme dohodnuté s ostatnými MR pracoviskami po celom Slovensku, ktoré rovnako kvalitne ošetrujú viac ako tri štvrtiny našich poistencov. Našou snahou je dohodnúť také zmluvné podmienky, ktoré umožnia ošetriť viac našich poistencov a tým skrátiť čakanie na MR vyšetrenia. Na pokračovanie rokovaní sme samozrejme pripravení,“ priblížil PR špecialista poisťovne Matej Štepianský.
Dôveru podľa jeho slov aktuálna situácia mrzí, pretože na ňu doplácajú poistenci. „Pomáhame im s vyhľadaním a usmernením do iných zmluvných MR pracovísk, kde majú vyšetrenie plne hradené. Zároveň platí, že ak ide o akútnych pacientov, PDG ich musí ošetriť aj bez zmluvy s Dôverou,“ dodal Štepianský.
Súkromnej zdravotnej poisťovni Dôvera koncom júna skončila platnosť zmluvy s PDG. Dôvera v stredu (1. 7.) deklarovala, že sa snaží dosiahnuť dohodu a zároveň rieši výpadok MR vyšetrení a poistencom pomáha nájsť náhradné riešenie.