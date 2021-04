Pecho: O 30 rokov môže Slovensko z pohľadu klímy vyzerať odlišne

Bratislava 2. apríla (TASR) - Na Slovensku, podobne ako aj v iných krajinách sveta, sa zmena klímy prejavuje veľkým množstvom pomalých zmien. Napreduje, jej prejavy a dosahy sa zvýrazňujú, a sú stále viac citeľnejšie. O 30 rokov môže Slovensko vyzerať z pohľadu klimatických podmienok výrazne odlišne ako dnes. Zhodnotil pre TASR klimatológ Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) Jozef Pecho.



Na Slovensku dochádza podľa Pecha k zmenám ročných období. Klimatológ SHMÚ Pavol Faško tiež poukazuje na to, že štyri ročné obdobia strácajú svoju opodstatnenosť. Leto sa predlžuje na úkor jesene a jari. Zimy začínajú byť príliš teplé a na juhu Slovenska sú väčšinou bez snehu. Zrážky začínajú padať nepravidelne. V SR začína byť aj dlhodobý problém so suchom, v niektorých prípadoch aj s nedostatkom vody. "Zatiaľ len dočasne, ale ako bude klimatická zmena postupovať ďalej, bude sa situácia s vodou veľmi pravdepodobne len zhoršovať," poznamenal Pecho.



Faško poukazuje na intenzívne dažde počas leta. Búrky spôsobujú stále väčšie škody, ich sprievodným javom býva silný nárazový vietor so škodlivými následkami, hovorí. Negatívnym dôsledkom klimatickej zmeny je tiež sucho. "Aj v minulosti sme mali skúsenosti so suchom, ale aktuálne sa už stalo súčasťou nášho života každoročne a môže nás zasiahnuť v priebehu celého roka," povedal Faško. Dodáva, že sucho často rýchlo strieda prebytok atmosférických zrážok, čo je nepríjemné. Po suchu tiež nasleduje negatívny stav, keď je napríklad na poliach voda a blato. Poľnohospodári tak nie sú schopní zobrať úrodu z polí včas.



"Obidve tieto nepriaznivé alternatívy boli na Slovensku v roku 2020. Veľmi suchá jar, keď sa začali v máji šíriť obavy o budúcu úrodu, a mokrá a zablatená jeseň. Dôsledkom bolo to, že na niektorých poliach s kukuricou sme videli kombajny až v januári 2021," konštatuje Faško.



"Naša klíma sa stále viac podobá na tú, ktorú poznáme zo Stredomoria, s tým rozdielom, že my nemáme more," tvrdí Pecho. Pokračuje, že o 100 rokov bude Slovensko stále vnútrozemská krajina, ale jej vodné zdroje budú závislé od zrážok. Pecho sa obáva, že ak budú zrážky v dôsledku meniacej sa klímy nespoľahlivé, sucho a problémy s vodou sa budú zhoršovať. "Samozrejme, záležať bude aj na tom, ako sa celou situáciou vyrovnáme a čo konkrétne podnikneme," podotkol.