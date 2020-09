Pecho: Priemerná ročná teplota sa môže v SR zvýšiť o 3 až 4 stupne

Bratislava 5. septembra (TASR) - Priemerná ročná teplota na Slovensku sa môže v priemere zvýšiť o ďalšie tri až štyri stupne, v lete o päť až šesť stupňov Celzia. Uviedol to klimatológ a meteorológ Slovenského hydrometeorologického ústavu Jozef Pecho. Zmena klímy je podľa Pecha existenčnou hrozbou pre celú planétu.



"Na juhu krajiny budeme mať podmienky podobné tým, ako sú dnes na južnom Balkáne či vo vnútrozemí Grécka. Pri 44,5 stupňa Celzia v tieni však u nás možno pri najlepšom čakať v očiach prach dvíhajúci sa z vysušenej pôdy južného Slovenska a v lepších rokoch budeme dúfať, že uvidíme na tanieri aspoň niečo z toho, čo na jar dáme do zeme," povedal klimatológ.



Pecho pripomenul, že na Slovensku nebolo od roku 1986 teplotne podnormálne leto. Od roku 2007 boli všetky letá zatiaľ mimoriadne až extrémne teplé. "V základných rysoch začínajú pripomínať letá v minulosti typické pre južnú Európu - horúce a zväčša aj pomerne suché," podotkol.



Liliana Rástocká zo Slovenskej klimatickej iniciatívy poznamenala, že situácia si vyžaduje aj väčšiu rozhodnosť politických elít. Tento rok sa rozhodne, či sa Slovensku podarí dosiahnuť uhlíkovú neutralitu v súlade s Európskou zelenou dohodou. Slovensko môže podľa Rástockej znížiť emisie v oblasti obnoviteľných zdrojov energie, kvalitnej obnovy budov, znižovaním energetickej efektívnosti v priemysle aj prírode blízkym hospodárením v krajine. "Sú to všetko opatrenia, ktoré môžu pomôcť našej ekonomike aj zdraviu," skonštatovala.