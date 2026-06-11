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Analýza: V ktorom kraji hľadajú najviac pedagogických zamestnancov?
Z pohľadu aprobácií sú najžiadanejší matematikári (14 percent), nasledujú angličtinári (desať percent), učitelia fyziky (päť percent) a slovenčinári (takmer päť percent).
Autor TASR
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Bratislava 11. júna (TASR) - Na portáli Edujobs, ktorý sa zameriava na prácu v školstve, bolo podľa najaktuálnejších dát v tomto roku zverejnených zatiaľ takmer 2700 pracovných ponúk na učiteľa. Z nich je takmer 1200 ponúk stále aktívnych. Najviac pedagogických zamestnancov hľadajú školy v Bratislavskom kraji. Podiel týchto ponúk sa drží stabilne nad 40 percent. Pre TASR to potvrdil analytik pracovného trhu z Alma Career Slovakia Martin Szabo.
S veľkým odstupom nasledujú Trnavský (13 percent) a Nitriansky kraj (deväť percent). Najmenej učiteľov hľadajú školy v Prešovskom (päť percent) a Žilinskom kraji (sedem percent). „Čo sa týka pozícií, v roku 2026 školám najviac chýbali učitelia základných škôl druhého stupňa (tretina pedagogických ponúk). Nasledujú učitelia stredných škôl, základných škôl prvého stupňa a materských škôl,“ poznamenal Szabo. Z pohľadu aprobácií sú najžiadanejší matematikári (14 percent), nasledujú angličtinári (desať percent), učitelia fyziky (päť percent) a slovenčinári (takmer päť percent).
V porovnaní s rokom 2025 celkový počet pracovných ponúk podľa Szaba poklesol približne o 13 percent. „Pokleslo aj množstvo inzerujúcich škôl o deväť percent. Naopak, vidíme, že stúpli reakcie. Kým v roku 2025 reagovalo na pracovné ponuky priemerne 13 záujemcov, v tomto roku ich reaguje 15,“ uviedol analytik.
Podľa Szaba sa určite dá očakávať, že aj počas letných prázdnin pribudnú voľné pracovné pozície. „V minulom roku pribudlo v júli a auguste viac ako 1700 pracovných ponúk. Z toho bolo viac ako 1300 pozícií pedagogických,“ uzavrel.
S veľkým odstupom nasledujú Trnavský (13 percent) a Nitriansky kraj (deväť percent). Najmenej učiteľov hľadajú školy v Prešovskom (päť percent) a Žilinskom kraji (sedem percent). „Čo sa týka pozícií, v roku 2026 školám najviac chýbali učitelia základných škôl druhého stupňa (tretina pedagogických ponúk). Nasledujú učitelia stredných škôl, základných škôl prvého stupňa a materských škôl,“ poznamenal Szabo. Z pohľadu aprobácií sú najžiadanejší matematikári (14 percent), nasledujú angličtinári (desať percent), učitelia fyziky (päť percent) a slovenčinári (takmer päť percent).
V porovnaní s rokom 2025 celkový počet pracovných ponúk podľa Szaba poklesol približne o 13 percent. „Pokleslo aj množstvo inzerujúcich škôl o deväť percent. Naopak, vidíme, že stúpli reakcie. Kým v roku 2025 reagovalo na pracovné ponuky priemerne 13 záujemcov, v tomto roku ich reaguje 15,“ uviedol analytik.
Podľa Szaba sa určite dá očakávať, že aj počas letných prázdnin pribudnú voľné pracovné pozície. „V minulom roku pribudlo v júli a auguste viac ako 1700 pracovných ponúk. Z toho bolo viac ako 1300 pozícií pedagogických,“ uzavrel.