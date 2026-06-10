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Pedagógovia a talentovaní žiaci si prevezmú Cenu svätého Gorazda
Cena svätého Gorazda je od roku 1997 najvyšším morálnym ocenením udeľovaným v rezorte školstva.
Autor TASR
Bratislava 10. júna (TASR) - Najvyššie morálne ocenenie v rezorte školstva si tento rok prevezmú pedagógovia, odborní zamestnanci aj talentovaní žiaci a študenti, ktorí svojou prácou a výsledkami prispievajú k rozvoju slovenského vzdelávania. V sobotu (13. 6.) si v priestoroch Slovenskej filharmónie v Bratislave prevezme 20 laureátov Ceny svätého Gorazda a zároveň budú udelené aj dve mimoriadne ceny. TASR o tom informoval odbor komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR.
Cena svätého Gorazda je od roku 1997 najvyšším morálnym ocenením udeľovaným v rezorte školstva. Nesie meno svätého Gorazda, žiaka svätých Cyrila a Metoda, ktorý je symbolom vzdelanosti, múdrosti a odovzdávania poznania ďalším generáciám. Ocenenia v podobe Zlatej, Striebornej a Bronzovej medaily svätého Gorazda sú určené pedagógom, odborným zamestnancom, vysokoškolským učiteľom, výskumným a umeleckým pracovníkom či ďalším osobnostiam, ktoré sa významným spôsobom zaslúžili o rozvoj slovenského školstva.
Súčasťou slávnostného večera bude aj odovzdanie Pamätných listov svätého Gorazda talentovaným žiakom a študentom, ktorí svojimi úspechmi reprezentujú budúcnosť slovenského vzdelávania. „Cena svätého Gorazda je poďakovaním tým, ktorí svojou prácou menia životy mladých ľudí a posúvajú slovenské školstvo dopredu. Je zároveň pripomenutím, že kvalitné vzdelávanie stojí predovšetkým na ľuďoch, ktorí mu denne venujú svoje vedomosti, energiu a odhodlanie,“ uviedol minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD).
Ministerstvo školstva zároveň pri príležitosti 80. výročia od založenia udelí Ozvene - Speváckemu zboru slovenských učiteliek špeciálne ocenenie za dlhoročný prínos k rozvoju slovenského zborového umenia a reprezentácii učiteľského stavu.
Cena svätého Gorazda je od roku 1997 najvyšším morálnym ocenením udeľovaným v rezorte školstva. Nesie meno svätého Gorazda, žiaka svätých Cyrila a Metoda, ktorý je symbolom vzdelanosti, múdrosti a odovzdávania poznania ďalším generáciám. Ocenenia v podobe Zlatej, Striebornej a Bronzovej medaily svätého Gorazda sú určené pedagógom, odborným zamestnancom, vysokoškolským učiteľom, výskumným a umeleckým pracovníkom či ďalším osobnostiam, ktoré sa významným spôsobom zaslúžili o rozvoj slovenského školstva.
Súčasťou slávnostného večera bude aj odovzdanie Pamätných listov svätého Gorazda talentovaným žiakom a študentom, ktorí svojimi úspechmi reprezentujú budúcnosť slovenského vzdelávania. „Cena svätého Gorazda je poďakovaním tým, ktorí svojou prácou menia životy mladých ľudí a posúvajú slovenské školstvo dopredu. Je zároveň pripomenutím, že kvalitné vzdelávanie stojí predovšetkým na ľuďoch, ktorí mu denne venujú svoje vedomosti, energiu a odhodlanie,“ uviedol minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD).
Ministerstvo školstva zároveň pri príležitosti 80. výročia od založenia udelí Ozvene - Speváckemu zboru slovenských učiteliek špeciálne ocenenie za dlhoročný prínos k rozvoju slovenského zborového umenia a reprezentácii učiteľského stavu.