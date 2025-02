Pedagógovia: Nová smernica k šikane je bez ďalšej podpory byrokraciou

Bratislava 5. februára (TASR) - Bez finančnej a personálnej podpory sú smernice len ďalšou byrokratickou záťažou pre celý školský systém. V súvislosti s novou smernicou ministerstva školstva k prevencii a riešeniu šikany to uviedla Slovenská únia špeciálnych a inkluzívnych pedagógov (SÚŠIP).



"Na jednej strane súhlasíme s tým, že treba niečo robiť, ale vytváranie ďalšej byrokratickej záťaže nie je tým správnym prístupom," uviedla predsedníčka SÚŠIP Svetlana Síthová. Únia vníma ako základný problém vykonateľnosť. Podľa nej budú školy v praxi čeliť nedostatočnému počtu pedagógov a odborných zamestnancov a nebude mať kto jednotlivé opatrenia vykonávať.



Za problematickú vníma únia rovnako aj vymožiteľnosť. "Ak máme v škole dieťa, mladého človeka s ťažkosťami v správaní a upozorňujú na to učitelia či školské odborné tímy a odborníci v poradniach, v zásade nemáme účinné opatrenia, ktoré by sme vedeli zaviesť, ak rodičia nechcú alebo nevedia spolupracovať," ozrejmila SÚŠIP. Doplnila tiež, že ministerstvo stanovilo, že zodpovednosť ponesie riaditeľ školy, ktorému hrozí až odvolanie, čo podľa únie môže odradiť záujemcov o túto funkciu.



SÚŠIP vidí riešenie v zriadení inštitútu, ktorý by dokázal naordinovať podporu a opatrenia pre dieťa, ak rodič nespolupracuje. "Tento inštitút môže byť súčasťou centier SÚŠIP poradenstva a prevencie, kde pracujú odborníci a po konziliárnom stretnutí dokážu zasiahnuť a poskytnúť pomoc skôr, ako príde k 'výbuchu' problémového správania, ktoré môže vyústiť do tragédie," objasnila Síthová.



Podľa podpredsedníčky SÚŠIP Hany Černickej by mala byť povinná spolupráca medzi poradenským systémom a školami prostredníctvom odborných konzílií. Priblížila, že ak rodič napríklad nesúhlasí so zaslaním správy do školy, tak sa v škole nikdy nemusia dozvedieť, že majú u seba dieťa s nejakými špecifikami. "Vtedy sú akékoľvek podporné opatrenia v školách neefektívne," vysvetlila.



Ako uviedla únia, najdôležitejšia je prevencia, v rámci ktorej zdôraznila potrebu budovania dobrých kolektívov a spolupráce medzi žiakmi. "Chopme sa tejto dôležitej časti prevencie a tvorme rešpektujúce školské triedy a komunity," uzatvorila členka predsedníctva SÚŠIP Zuzana Mravcová.



Smernica Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov v školách a v školských zariadeniach vstúpila do platnosti 1. februára.