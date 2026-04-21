Pedagógovia sa môžu prihlásiť do Ročného programu Komenského inštitútu
V dnešnej dynamicky sa meniacej dobe je celoživotné vzdelávanie pedagógov nevyhnutnosťou, tvrdia z Komenského inštitútu.
Autor TASR
Bratislava 21. apríla (TASR) - Pedagógovia, ktorí chcú meniť podobu školstva na Slovensku, majú posledné dni na podanie prihlášky do ôsmeho ročníka Ročného programu Komenského inštitútu. TASR o tom v utorok informoval Tomáš Kušnír z Centra environmentálnej a etickej výchovy (CEEV) Živica s tým, že prihlášky je možné podať na webovej stránke inštitútu do 30. apríla.
V dnešnej dynamicky sa meniacej dobe je celoživotné vzdelávanie pedagógov nevyhnutnosťou, tvrdia z Komenského inštitútu. Ďalší ročník vzdelávania je určený pre študentov pedagogických fakúlt, učiteľov aj vedenie škôl naprieč Slovenskom. „Slovenské školstvo potrebuje inovatívnych a motivovaných pedagógov a tí zas potrebujú podporu a neustále podnety profesijne aj osobnostne rásť. Práve preto vznikol Ročný program Komenského inštitútu a účastníci každého ukončeného ročníka nám potvrdzujú dôležitosť zdieľania skúseností, silnej podpory svojich ,spolužiakov‘,“ uviedla riaditeľka CEEV Živica a programová manažérka Komenského inštitútu Zuzana Labašová.
Rozvoj pedagogických lídrov považuje mimovládna organizácia za dôležitý aj preto, že reprezentatívne prieskumy dlhodobo ukazujú nízke spoločenské postavenie pedagógov. Podľa Labašovej treba posilniť sebavedomie učiteľov. „V ročnom programe vzniká nielen možnosť odborne sa vzdelávať, ale predovšetkým vzájomne sa podporiť, získať pedagogické sebavedomie a odhodlanie neustále na sebe pracovať a nebáť sa šíriť inovácie ďalej do sveta,“ vysvetlila riaditeľka CEEV Živica.
Súčasťou vzdelávania sú zážitkové a prakticky orientované pobytové workshopy v Zaježovej. Štúdium trvá 11 mesiacov a zahŕňa šesť stretnutí s lektormi. Účastníci si v programe vyskúšajú aj tvorbu vlastného pedagogického projektu, individuálnu podporu mentora a možnosť získať osvedčenie so šesťpercentným príplatkom za inovačné vzdelávanie. Po ukončení programu sa absolventi stávajú súčasťou Alumni programu pre ďalšie sieťovanie.
V dnešnej dynamicky sa meniacej dobe je celoživotné vzdelávanie pedagógov nevyhnutnosťou, tvrdia z Komenského inštitútu. Ďalší ročník vzdelávania je určený pre študentov pedagogických fakúlt, učiteľov aj vedenie škôl naprieč Slovenskom. „Slovenské školstvo potrebuje inovatívnych a motivovaných pedagógov a tí zas potrebujú podporu a neustále podnety profesijne aj osobnostne rásť. Práve preto vznikol Ročný program Komenského inštitútu a účastníci každého ukončeného ročníka nám potvrdzujú dôležitosť zdieľania skúseností, silnej podpory svojich ,spolužiakov‘,“ uviedla riaditeľka CEEV Živica a programová manažérka Komenského inštitútu Zuzana Labašová.
Rozvoj pedagogických lídrov považuje mimovládna organizácia za dôležitý aj preto, že reprezentatívne prieskumy dlhodobo ukazujú nízke spoločenské postavenie pedagógov. Podľa Labašovej treba posilniť sebavedomie učiteľov. „V ročnom programe vzniká nielen možnosť odborne sa vzdelávať, ale predovšetkým vzájomne sa podporiť, získať pedagogické sebavedomie a odhodlanie neustále na sebe pracovať a nebáť sa šíriť inovácie ďalej do sveta,“ vysvetlila riaditeľka CEEV Živica.
Súčasťou vzdelávania sú zážitkové a prakticky orientované pobytové workshopy v Zaježovej. Štúdium trvá 11 mesiacov a zahŕňa šesť stretnutí s lektormi. Účastníci si v programe vyskúšajú aj tvorbu vlastného pedagogického projektu, individuálnu podporu mentora a možnosť získať osvedčenie so šesťpercentným príplatkom za inovačné vzdelávanie. Po ukončení programu sa absolventi stávajú súčasťou Alumni programu pre ďalšie sieťovanie.