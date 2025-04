Pediatri aj pneumológovia vítajú návrh zákazu jednorazových e-cigariet

Bratislava 15. apríla (TASR) - Slovenskí pediatri a pneumológovia vítajú návrh Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR zakázať jednorazové elektronické cigarety a predaj ochutených výrobkov a náplní. Na utorkovej tlačovej konferencii o tom informoval predseda výboru Slovenskej pneumologickej a ftizeologickej spoločnosti (SPFS) Ivan Solovič a hlavná odborníčka MZ SR pre primárnu pediatriu Elena Prokopová.



„My už niekoľko rokov upozorňujeme na to, že sa stále častejšie stretávame s tým, že deti nám užívajú tieto návykové látky. Je to veľkým problémom hlavne preto, že deti nemajú v hlavách to, že ide o fajčenie, ale že ide o niečo, čo nesmrdí,“ priblížila Prokopová.



Dodala, že mnohokrát rodičia nevedia identifikovať, že ich dieťa podľahlo závislosti. „Obaly a aj príchute nikotínových vreciek a cigariet sú pre deti veľmi atraktívne, dokonca majú pocit, že ide len o nejaký cukrík, ktorý im nijak nemôže ublížiť,“ podotkla s tým, že častokrát preparáty obsahujú až 15-násobne vyšší obsah nikotínu ako klasická cigareta.



Prokopová vysvetlila, že fajčenie e-cigariet okrem poškodenia pľúc vyvoláva aj poruchy srdcového rytmu, zvýšené srdcové frekvencie čí úzkosti. „Závislosť pri rozvíjajúcom sa detskom mozgu vzniká veľmi skoro. Čo je ďalším takým problémom je, že je to častokrát prvá droga alebo prvá návyková látka, ktorá vedie potom v neskoršom období k iným druhom závislostí, najmä k alkoholu a k užívaniu ďalších drog,“ konštatovala.



Primár oddelenia pneumológie a ftizeológie z Národného ústavu tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy Ivan Solovič objasnil, že s návrhom predkladanej legislatívy prišla aj samotná SPFS. Vysvetlil, že chronická obštrukčná choroba pľúc je podmienená hlavne fajčením. „Žiaľ, deštrukciu pľúc a priedušiek máme už vo veku 30-, respektíve 25-ročných. Keď sa pýtame pacientov, koľko rokov fajčíte, koľko rokov užívate nikotínové výrobky, tak povedia desať až 15 rokov,“ podotkol.



Solovič si myslí, že zámer zakázať ochutené výrobky a jednorazové e-cigarety prinesie pozitívne výsledky pre celú spoločnosť. „Ozaj sa obraciame na všetkých, aby pochopili to, že tu nejde o to, že teraz momentálne možno bude krátkodobý výpadok v štátnom rozpočte, ale treba si uvedomiť, koľko potom stoja následky užívania,“ zdôraznil.



MZ minulý týždeň zverejnilo predbežnú informáciu k návrhu novely zákona, ktorou chce zakázať predaj ochutených nikotínových výrobkov a používanie jednorazových elektronických cigariet. Znížiť chce dostupnosť výrobkov, ktoré obsahujú príchute atraktívne pre mladistvých, ako sú ovocné, kolové a cukríkové. MZ plánuje zakázať aj predaj ochutených výrobkov a náplní, plniacich fľaštičiek, bylinných výrobkov a nikotínových vrecúšok bez obsahu tabaku.



Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) v utorok priblížil, že návrh novely zákona o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a takisto novely zákona o ochrane nefajčiarov by sa mal dostať do medzirezortného pripomienkového konania po veľkonočných sviatkoch.