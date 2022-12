PEDIATRI: Nápor na detských lekárov je teraz bezprecedentný

Bratislava 15. decembra (TASR) - Nápor na detských lekárov je bezprecedentný, upozorňuje Slovenská spoločnosť primárnej pediatrickej starostlivosti Slovenskej lekárskej spoločnosti (SSPPS SLS). Je preto podľa nej dôležité zvažovať, kedy vyhľadať pediatra, aby bola zabezpečená dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre všetky deti, ktoré to nevyhnutne potrebujú.



"Na Slovensku, ako aj vo všetkých európskych krajinách dosiahla chorobnosť detí nebývalé rozmery. V mene všetkých slovenských primárnych pediatrov žiadame celú spoločnosť, aby si uvedomila, že táto závažná situácia sa dá zvládnuť len spoločným úsilím a spoluprácou," uviedla prezidentka SSPPS SLS Elena Prokopová.



Podotkla, že na Slovensku je o tretinu menej pediatrov, ako je nevyhnutné pre správnu zdravotnú starostlivosť o deti. Tiež, že väčšina z nich má v starostlivosti o stovky pacientov viac, než je optimálne, často aj dvojnásobok. "Polovica primárnych pediatrov na Slovensku je starších ako 65 rokov," doplnila.



Situácia v detských ambulanciách je podľa jej slov kritická už niekoľko rokov a stále sa zhoršuje. "Pediatri poskytujú starostlivosť väčšinou výrazne nad rámec svojich povinností. Snažia sa pomôcť každému dieťaťu, ktorého zdravotný stav to vyžaduje. Denne ošetria aj 60 - 80 detí, mnohým rodičom poradia telefonicky, mailom a podobne," priblížila Prokopová.



Pediatri preto žiadajú rodičov aj celú verejnosť, aby sa v čase vysokej chorobnosti vyhýbali hromadným akciám, kde sa sústredí veľa detí a dospelých. "Rodičia, pri príznakoch ochorenia poskytnite svojim deťom pokoj a pokojový režim v domácom prostredí, zmierňujte príznaky prechladnutia, chrípky alebo iných akútnych ochorení dýchacích ciest alebo tráviaceho traktu. Priebeh ochorení je zdĺhavejší a pri chrípkach aj búrlivejší, ako sme boli zvyknutí v posledných rokoch," uviedla.



Pediatra by mali rodičia kontaktovať, keď majú vážne obavy o svoje dieťa pre zhoršujúci sa zdravotný stav. "Pri miernejších príznakoch, ak sa nezlepšujú po siedmich až desiatich dňoch," dodala Prokopová. Odporúča tiež dôsledne doliečiť dieťa a nezaraďovať ho do školy či na krúžky, ak sú u neho stále prítomné príznaky. Pediatri apelujú aj na médiá, aby si pred vyjadrovaním alebo publikovaním informácií overili všetky okolnosti a zvažovali svoje vyjadrenia na prácu pediatrov.