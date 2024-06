Pediatri chcú vyššie zaočkovanie detí proti rakovinám spôsobeným HPV

Bratislava 13. júna (TASR) - Pediatri vyzývajú na zvýšenie zaočkovanosti detí proti rakovinám spôsobeným ľudským papilomavírusom (HPV). Môžu tak predísť ochoreniam, na ktoré v SR ročne zomierajú stovky ľudí. Ich cieľom je dosiahnuť 90-percentnú zaočkovanosť dievčat a zvýšenú mieru zaočkovanosti chlapcov vo veku 12 až 14 rokov, ako odporúča Svetová zdravotnícka organizácia. Uviedli to na štvrtkovej tlačovej konferencii. Pripomenuli, že pre spomínanú vekovú kategóriu detí je očkovanie proti HPV plne hradené zo zdravotného poistenia.



"Nám sa podarilo počas veľmi krátkeho času dosiahnuť takmer 50-percentnú zaočkovanosť dievčat v 13. roku života a takmer 25-percentnú zaočkovanosť chlapcov," uviedla hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR pre všeobecnú starostlivosť o deti Elena Prokopová. Je to pre nich veľký úspech, ale podľa jej slov pediatri potrebujú ďalšiu pomoc. Obracajú sa preto na zdravotné poisťovne, softvérové spoločnosti a všetkých kľúčových aktérov.



Žiadajú zdravotné poisťovne, aby im pomohli s cielenou komunikáciou o význame prevencie rakovín spojených s HPV. Vyzývajú ich aj k posielaniu vekovo-špecifických notifikácií o možnostiach bezplatného očkovania proti HPV smerom na rodičov. Dôraz by podľa pediatrov mali klásť na to, že najvhodnejší vek je 12 a 13 rokov. Štrnásťročné deti by mohli upozorniť, že ide o posledný rok, kedy majú príležitosť využiť bezplatné očkovanie.



So zjednodušením a zefektívnením administratívnej práce súvisiacej s očkovaním detí vo veku 12 až 14 rokov proti HPV žiadajú o pomoc softvérové spoločnosti poskytujúce ambulantné informačné systémy naprieč Slovenskom. Ako priblížila Prokopová, pediatrom by pomohli informácie o aktuálnej miere zaočkovanosti pre danú ambulanciu. Rovnako aj notifikácie pri otvorení karty o nároku na bezplatné očkovanie proti HPV, ak ho ešte dieťa doposiaľ neabsolvovalo. Vytvoriť by chceli tiež zoznam 12- až 14-ročných detí, ktoré doposiaľ očkovanie proti HPV neabsolvovali.



Pediatri vyzývajú aj všetkých kľúčových aktérov, ako aj ďalších odborníkov k zlepšovaniu povedomia o víruse HPV a význame prevencie rakovín spôsobených týmto vírusom formou očkovania. Pomôcť by podľa nich mohla medializácia, samosprávne kraje či vzdelávacie projekty na školách.



Hlavná odborníčka MZ pre všeobecnú starostlivosť poznamenala, že HPV spôsobuje infekciu, pričom ako onkogénny vírus má za následok aj niekoľko druhov rakovín. "Ide o skupinu vírusov, ktorú keď dokážeme udržať pod kontrolou, tak na viac ako 90 percent vyhubíme ochorenie, ktorým je rakovina krčka maternice," zdôraznila. Upozornila, že HPV infekcie sú hrozbou aj pre mužov, u ktorých môžu spôsobiť napríklad rakovinu konečníka.