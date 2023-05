Pediatri zaočkovali v SR 1626 detí, ktoré ušli pred vojnou z Ukrajiny

Bratislava 7. mája (TASR) - Na Slovensku pediatri zaočkovali od marca 2022 do marca tohto roku 1626 detí, ktoré ušli pred vojnou z Ukrajiny. Išlo najmä o povinné očkovania v SR, ktoré museli absolvovať, ak chceli zostať na Slovensku. Pre TASR to uviedla Ivana Štefúnová z oddelenia komunikácie štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne.



V rámci vakcín, ktoré sú na Slovensku povinné, pediatri zaočkovali 994 ukrajinských detí kombinovanou vakcínou proti záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu, hepatitíde B, detskej obrne a hemofilovým invazívnym infekciám. Proti pneumokokovým infekciám zaočkovali 612 detí a proti osýpkam 606. Z nepovinných očkovaní bolo 41 ukrajinských detí zaočkovaných proti rotavírusom, dve deti zaočkovali proti besnote a štyri proti hepatitíde A. Zaočkovali aj 141 detí proti ochoreniu COVID-19 a 39 proti chrípke.



Exminister zdravotníctva Vladimír Lengvarský ešte minulý rok avizoval, že deti prichádzajúce z Ukrajiny, ktoré chcú zostať na Slovensku, by mali absolvovať povinné očkovania. Pokiaľ na pediatrickej kontrole očkovací preukaz dieťaťa chýbal alebo nebol kompletný, mali byť deti zaočkované, respektíve doočkované všetkými potrebnými vakcínami, ktoré sú na Slovensku povinné.



Pravidelné povinné očkovanie detí lekári na Slovensku vykonávajú proti desiatim infekciám, a to proti osýpkam, príušniciam a rubeole, záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu, detskej obrne, vírusovej hepatitíde typu B, hemofilovým invazívnym infekciám a pneumokokovým invazívnym infekciám.