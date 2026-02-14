< sekcia Slovensko
Pediatri zaočkovali v SR 4284 detí, ktoré ušli pred vojnou z Ukrajiny
Zaočkovali aj 144 detí proti ochoreniu COVID-19 a 187 proti chrípke.
Autor TASR
Bratislava 14. februára (TASR) - Na Slovensku pediatri od marca 2022 do konca roka 2025 zaočkovali 4284 detí, ktoré ušli pred vojnou z Ukrajiny. Išlo najmä o povinné očkovania v SR, ktoré museli absolvovať, ak chceli zostať na Slovensku. Vyplýva to z údajov, ktoré pre TASR poskytli z oddelenia komunikácie štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP).
V rámci vakcín, ktoré sú na Slovensku povinné, pediatri zaočkovali 2759 ukrajinských detí kombinovanou vakcínou proti záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu, hepatitíde B, detskej obrne a hemofilovým invazívnym infekciám. Proti pneumokokovým infekciám zaočkovali 1739 detí a proti osýpkam 2029. Z nepovinných očkovaní bolo 162 ukrajinských detí zaočkovaných proti rotavírusom, osem detí zaočkovali proti besnote a 71 proti hepatitíde A. Zaočkovali aj 144 detí proti ochoreniu COVID-19 a 187 proti chrípke.
Vtedajší minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský ešte v roku 2022 avizoval, že deti prichádzajúce z Ukrajiny, ktoré chcú zostať na Slovensku, by mali absolvovať povinné očkovania. Pravidelné povinné očkovanie detí lekári na Slovensku vykonávajú proti desiatim infekciám, a to proti osýpkam, príušniciam a rubeole, záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu, detskej obrne, vírusovej hepatitíde typu B, hemofilovým invazívnym infekciám a pneumokokovým invazívnym infekciám.
