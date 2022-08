Pediatri zaočkovali v SR 670 detí, ktoré ušli pred vojnou z Ukrajiny

Bratislava 3. augusta (TASR) - Na Slovensku pediatri zaočkovali od marca do júna 670 detí, ktoré ušli pred vojnou z Ukrajiny. Išlo najmä o povinné očkovania v SR, ktoré museli absolvovať, ak chceli zostať na Slovensku. Pre TASR to potvrdila manažérka oddelenia komunikácie Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) Eva Peterová.



V rámci vakcín, ktoré sú na Slovensku povinné, pediatri zaočkovali 343 ukrajinských detí kombinovanou vakcínou proti záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu, hepatitíde B, detskej obrne a hemofilovým invazívnym infekciám, proti pneumokokovým infekciám zaočkovali 240 detí a proti osýpkam 220. Z nepovinných očkovaní bolo 19 ukrajinských detí zaočkovaných proti rotavírusom, dve deti zaočkovali proti besnote a dve proti hepatitíde A, zaočkovali aj 76 detí proti ochoreniu COVID-19.



Podľa Ministerstva vnútra SR sa môže aktuálne na Slovensku nachádzať približne 20.000 až 25.000 maloletých odídencov z Ukrajiny. "Keďže osoby s udeleným štatútom dočasného útočiska sa môžu voľne pohybovať po štátoch EÚ v rámci Schengenu, najpresnejší odhad o tom, koľko odídencov sa na Slovensku zdržiava môžeme získať napríklad prienikom počtov zamestnaných odídencov a odídencov, ktorí poberajú príspevok v hmotnej núdzi," vysvetlili pre TASR z tlačového odboru rezortu. K 1. augustu eviduje MV 19.355 maloletých do 18 rokov, za ktorých je zároveň poberaná dávka v hmotnej núdzi. Keďže na Slovensku nachádzajú aj odídenci, ktorí nepoberajú dávku v hmotnej núdzi, podľa odhadov Migračného úradu MV SR sa na Slovensku nachádza 20.000 až 25.000 maloletých odídencov z Ukrajiny.



Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) ešte v marci avizoval, že deti prichádzajúce z Ukrajiny, ktoré chcú zostať na Slovensku, by mali absolvovať povinné očkovania. Pokiaľ na pediatrickej kontrole očkovací preukaz dieťaťa chýbal alebo nebol kompletný, mali byť deti zaočkované, respektíve doočkované všetkými potrebnými vakcínami, ktoré sú na Slovensku povinné.



Pravidelné povinné očkovanie detí lekári na Slovensku vykonávajú proti desiatim infekciám, a to proti osýpkam, príušniciam a rubeole, záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu, detskej obrne, vírusovej hepatitíde typu B, hemofilovým invazívnym infekciám a pneumokokovým invazívnym infekciám.