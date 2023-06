Pediatri: Zmeny vo fungovaní pohotovostí neohrozia zdravie detí

Bratislava 1. júna (TASR) - Avizované zmeny vo fungovaní detských ambulantných pohotovostí neohrozia poskytovanie zdravotnej starostlivosti ani zdravie detí. Uviedla to Slovenská spoločnosť primárnej pediatrickej starostlivosti Slovenskej lekárskej spoločnosti (SSPPS SLS). Návrh sa podľa nej vypracoval na podnet primárnych pediatrov, ktorí upozorňujú na neudržateľnú situáciu v poskytovaní zdravotnej starostlivosti v detských ambulanciách.



"Navrhované zmeny je potrebné vnímať v kontexte celkovej personálnej krízy primárnych pediatrov v Slovenskej republike. Podľa predbežných výsledkov stavu siete za rok 2023 v SR chýba viac ako 20 percent primárnych pediatrov (229 lekárov), z tých pracujúcich je každý druhý lekár v dôchodkovom veku," upozornila.



Navrhovaným skrátením ordinačných hodín v ambulantných pohotovostiach do 20.00 h nedôjde podľa spoločnosti k ohrozeniu zdravia detí. Poukázala okrem iného aj na to, že v marci navštívili ambulantnú pohotovosť po 20.00 h vo všetkých pevných bodoch okrem Bratislavy žiadni až štyria pacienti v rôzne dni. "V Bratislave, kde jeden pevný bod APS slúži všetkým deťom v Bratislavskom kraji, je to sedem až desať pacientov," ozrejmila.



Spoločnosť tiež víta konsolidáciu detských ambulantných pohotovostí. "Je nevyhnutné efektívne využiť obmedzené kapacity pediatrov, umožniť ich zlúčenie do udržateľných skupín s možnosťou zastupiteľnosti a znížiť ich neúnosné zaťaženie," podotkla. Navrhovaná úprava je podľa nej nateraz jedinou reálnou možnosťou, ako udržať sieť ambulantnej pohotovostnej služby funkčnú. "Inak prestarnutí a unavení pediatri ukončia celú svoju činnosť a zanechajú celé zdravotné obvody bez náhrady a skolabuje nielen väčšina pevných bodov APS, ale aj sieť základnej primárnej pediatrickej starostlivosti," skonštatovala.



Konsolidáciou podľa jej slov nedôjde k ohrozeniu ťažko chorých detí nedostupnosťou zdravotnej starostlivosti. Poukázala pritom, že ambulantné pohotovosti poskytujú zdravotnú starostlivosť osobe, ktorá nie je bezprostredne v ohrození života. "APS neslúži na ťažké stavy, ako napríklad otravy, vdýchnutie cudzieho telesa, vážne zranenia a podobne. O takýchto pacientov je a bude bezodkladne postarané na urgentných príjmoch v nemocniciach tak ako doteraz," dodala.



Primárni pediatri si podľa vlastných slov uvedomujú, že ide o citlivú otázku pre obyvateľov v regióne aj pre samosprávy. "Aj z tohto dôvodu bol návrh vopred konzultovaný so zástupcami samosprávneho kraja, ktorí si uvedomujú rizikovú udržateľnosť a nedostatok primárnych pediatrov," uzavrela.