Pediatrička: K lekárovi treba ísť, ak voľnopredajné lieky nezaberajú

Bratislava 15. decembra (TASR) - K pediatrovi je potrebné ísť s dieťaťom vtedy, ak voľnopredajné lieky nezaberajú alebo ak mu po podaní antipyretík neklesá vysoká horúčka. Pre TASR to uviedla pediatrička a hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva SR pre odbor všeobecná starostlivosť o deti a dorast Elena Prokopová.



"Nepotrebujeme, aby sme teplotu pri ochorení dieťaťa dostali do normálnych hodnôt, teda pod 37 stupňov Celzia. My chceme, aby telo malo teplotu, keď je choré, pretože pri vyššej teplote sa nemôžu vírusy a baktérie množiť, nemajú optimálne podmienky," uviedla pediatrička.



Dodala, že imunitné mechanizmy, ktoré pomáhajú vyliečiť dieťa, fungujú lepšie pri vyššej teplote. Rodič by sa mal snažiť udržať teplotu na úrovni okolo 38,5 stupňa Celzia, ktorá nie je pre dieťa nebezpečná.



Prokopová ďalej uviedla, že kašeľ je pri ochorení dýchacích ciest prirodzeným fyziologickým reflexom organizmu. "Kašeľ zabraňuje šíreniu infekcie do dolných dýchacích ciest," zdôraznila. Návštevu pediatra odporúča zvážiť pri intenzívnom, najmä suchom kašli, namáhavom dýchaní, hnačke alebo napríklad známkach dehydratácie dieťaťa.



V súvislosti s liečbou nádchy pediatrička neodporučila užívanie lokálnych antibiotických prípravkov do nosa. Ako povedala, kvapky po podaní zväčša len prejdú po sliznici, ale k baktérii, ktorá je v celom priestore horných dýchacích ciest sa nedostanú.



Priblížila, že ani sfarbenie hlienov dieťaťa nemusí byť dôvodom na podanie lokálnych antibiotík. "Zelené hlieny neznamenajú bakteriálnu infekciu, zelená farba hlienu je spôsobená rozpadnutými imunitnými bunkami," spresnila. V skutočnosti sa tak podľa nej takýmito kvapkami len narúša rovnováha mikroflóry horných dýchacích ciest.